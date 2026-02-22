바르셀로나에 뜨는 광화문광장…KT, ‘MWC26’서 AI 혁신 기술 뽐낸다

KT가 다음달 2~5일 스페인 바르셀로나에서 열리는 세계 최대의 IT·전자 박람회 ‘모바일월드콩그레스(MWC) 26’에서 대한민국의 인공지능(AI)·인프라 혁신 기술을 선보인다.

주전시장 4관에 광화문광장 테마의 전시관을 마련한 KT는 한국의 기술력과 문화를 함께 소개할 예정이다.

기업 환경에 최적화된 AX(AI Transformation) 구현 운영체제 ‘에이전틱 패브릭(Agentic Fabric)’ 공개와 함께 산업별 필수 에이전트를 표준 템플릿으로 제공하는 ‘에이전트 빌더(Agent Builder)’ 체험 기회도 마련했다.

여러 AI 에이전트 협업과 LLM 연계로 상담을 넘어 실제 업무 처리까지 자동화하는 차세대 컨택센터 솔루션 ‘에이전틱 AICC(Agentic AICC)’ 등도 선보인다.

‘K-스퀘어 존’에서는 협력 중소·벤처기업 부스와 비씨카드, kt sports, kt 밀리의서재 등 그룹사의 주요 서비스를 소개한다.

이외에 대한민국 통신 발자취를 조명하는 ‘아카이브 존’과 ‘AI 이강인’이 7개 국어로 응원 메시지를 전하는 스포츠 존 등도 방문객들을 맞이한다.

KT 관계자는 “광화문광장을 모티브로 조성한 가장 한국적인 콘셉트의 공간에서 AI 기술과 K-컬처가 결합된 색다른 브랜드 경험을 세계 각국의 관람객들에게 선보이겠다”고 말했다.

