“방배동 1만 평·3000억 가문”…이준혁·이진욱, 집안 배경 숨긴 ‘진짜 왕족’

배우 이준혁과 이진욱, 분위기만 왕족인 줄 알았더니 실제 세종대왕 형제들의 직계 후예다. 서울 방배동 1만 평과 상도동 산 전체를 보유한 3000억원대 가문의 재력…수천억 배경 대신 ‘현장 바닥’의 독기를 택해 ‘자기 왕국’을 세운 두 사람의 ‘진짜 왕족’ 반전 스토리를 파헤쳤다.

배우 이준혁과 이진욱은 각각 효령대군과 양녕대군의 후예로 알려지며 ‘로열 패밀리’의 표본으로 불리고 있다. 세계일보 자료사진

■ 운명적 캐스팅과 브랜드 파워…‘억’ 소리 나는 몸값의 가치

수천억 배경은 그들에게 ‘남의 일’이었다. 이준혁과 이진욱은 막대한 종중(가문 공동체) 자산에 기대는 대신, 오직 연기 하나로 한남동 초고가 거처를 마련하고 스스로 ‘부의 성’을 쌓아 올렸다. 특히 이준혁은 최근 장항준 감독의 신작 ‘왕과 사는 남자’에서 세종대왕의 동생인 금성대군 역을 맡았다. 효령대군의 후손이 금성대군을 연기하는 ‘운명적 캐스팅’은 그가 가진 왕실 특유의 기품이 현장에서 어떻게 브랜드 가치로 치환되는지 증명해낸다.

수천억 가문의 이름표는 오히려 짐이었다. 이준혁은 후광을 지우고 오직 연기 하나로 본인의 성을 쌓았다. 업계 최정상급으로 분류되는 그의 상징성은 이름 석 자만으로도 절대적인 신뢰를 준다. 수십 편의 필모그래피로 쌓아 올린 이준혁이라는 브랜드 가치는 이미 한 작품의 성패를 좌우하는 결정적인 지표가 됐다는 평가다.

압도적인 배경을 뒤로하고 현장 바닥에서부터 굴러온 그의 독기는 그를 명실상부한 ‘영앤리치’의 표본으로 만들었다. 한남동의 랜드마크급 주거지를 점유할 만큼 탄탄한 자립 기반을 일궜음에도, 그는 여전히 대본 앞에서 가장 처절하게 자신을 불태운다. 가문의 뿌리가 아닌, 이준혁이라는 브랜드가 뿜어내는 독보적인 시장 장악력에 업계가 열광하는 배경이다.

■ 효령대군 19대손 이준혁…방배동 1만 평 땅부자 가문의 압도적 재력

이준혁의 귀족적인 아우라는 뿌리 깊은 가문에서 기인한다. 이준혁은 세종대왕의 둘째 형인 효령대군의 19대손이다. 그가 속한 효령대군 종중인 ‘청권사’는 서울 서초구 방배역 인근에만 약 1만 평 규모의 부지를 보유한 슈퍼 가문이다. 종로 도심의 대형 빌딩과 강남권 알짜 부동산 3곳 등을 보유했으며, 시세 기준 자산 가치는 최소 3000억원대를 상회하는 것으로 알려졌다.

최근 영화 ‘왕과 사는 남자’ 무대 인사에서 장항준 감독은 “금성대군 역을 맡은 이준혁은 전주 이씨로, 진짜 왕족이다”라는 능청스러운 입담으로 현장을 웃음바다로 만들었다. 이준혁 역시 “조상님들의 이야기라 감회가 남다르다”며 재치 있게 화답했다. 연간 운영 예산만 수십억원에 달하는 거대 규모 가문의 일원이지만, 그는 “왕족이라고 해서 특별한 혜택은 없었다”며 집안의 조건보다 자신의 커리어에 매진하는 담백한 태도를 보였다.

배우 이준혁은 효령대군 19대손으로 알려졌으며, 최근 영화 무대 인사에서 왕실 혈통에 얽힌 비화가 공개되어 시선을 모았다. 세계일보 자료사진

■ ‘1600억 산 전체’가 집안 땅?…양녕대군 직계 이진욱의 반전

배우 이진욱 역시 태종의 장남인 양녕대군의 후손으로, 광고계 블루칩다운 대체 불가능한 위치를 점하고 있다. 실제로 그가 속한 양녕대군 가문인 ‘지덕사’의 재산 규모는 상상을 초월한다. 서울 동작구 상도동 일대에 방대한 토지를 보유하고 있는데, 과거 가문 소유의 산 일대 공매 최저 입찰가가 1600억원을 기록했을 정도로 위세가 대단하다.

하지만 왕실 후손이라는 타이틀이 실제 배우 생활에 경제적 지렛대가 된 것은 아니다. 오히려 이진욱은 가문의 명예를 지키기 위해 무명 시절부터 ‘현장 바닥’에서 실력으로 승부하며 본인만의 견고한 자산을 구축했다. 왕실 핏줄이 주는 특유의 신뢰감과 고전적인 마스크는 ‘브랜드 고급화’에 기여하며 이진욱이라는 존재 자체를 하나의 거대한 기업으로 만들었다. 수천억 배경 대신 오직 독기로 일궈낸 업계 최고 수준의 상징성은 그가 스스로 세운 ‘자기 왕국’의 증거다.

양녕대군의 후손인 이진욱은 가문의 배경보다 본인의 독보적인 아우라를 통해 광고계의 톱모델로 자리 잡았다. 세계일보 자료사진

■ “가문의 재산은 남의 일”…출연료로 직접 ‘성’ 쌓은 자수성가

왕위를 양보하거나 자신만의 길을 개척했던 조상들의 서사처럼, 두 배우 역시 수천억원대 가문의 후광 대신 스스로 험난한 길을 택해 ‘현대판 왕자’의 자수성가 서사를 완성했다. 이들에게 왕실의 혈통은 수천억원의 자산 가치를 넘어, 배우로서 품격 있는 연기를 선보여야 한다는 무거운 책임감의 뿌리가 됐다. 조상의 재산을 탐내기보다 명문가 특유의 성실함을 물려받아 스스로 일궈낸 값진 성과라는 평가다.

잊힐 뻔한 가문의 이름표를 자신들만의 재능으로 다시 꽃피운 두 사람. 결국 수천억원대 가문의 자산보다 대중의 마음을 깊게 움직이는 건, 확실한 배경을 뒤로한 채 불확실한 연예계에서 스스로 성을 쌓아 올린 이들의 독보적인 증명이며, 배경을 압도하는 실력의 승리다.

