‘배틀필드의 아버지’가 넥슨 사령탑으로…쇠더룬드 회장 전격 취임

넥슨이 글로벌 게임 업계의 거물을 새로운 사령탑으로 세우며 파격적인 인사를 단행했다.

넥슨은 20일 이사회를 통해 패트릭 쇠더룬드(Patrick Söderlund)를 신임 회장으로 선임했다고 밝혔다. EPA연합뉴스

넥슨은 20일 이사회를 통해 패트릭 쇠더룬드(Patrick Söderlund)를 신임 회장으로 선임했다고 밝혔다.

특히 패트릭 쇠더룬드 회장의 화려한 이력이 주목된다.

그는 게이머들에게 전설적인 FPS 게임으로 불리는 ‘배틀필드’ 시리즈와 ‘미러스 엣지’ 등을 탄생시킨 DICE의 CEO 출신이다.

글로벌 최대 게임사 중 하나인 일렉트로닉 아츠(EA)에서 월드와이드 스튜디오 총괄 부사장을 역임하는 등 게임 업계의 굵직한 경험을 갖고 있다.

넥슨의 기대작 ‘아크 레이더스’ 개발사인 엠바크 스튜디오의 창업자이자 CEO인 쇠더룬드 신임 회장은 넥슨의 미래를 설계하게 된다.

넥슨의 이번 체제는 ‘글로벌 설계자’와 ‘현장 사령관’의 만남으로 표현된다.

쇠더룬드 신임 회장이 넥슨의 장기 전략과 글로벌 게임 개발 방식 등 큰 그림을 그리면, 이정헌 대표가 이를 실행에 옮기며 회사의 미래 성장을 이끄는 구조가 된다.

쇠더룬드 신임 회장은 “넥슨은 재능 있는 인재, 상징적인 프랜차이즈, 두터운 이용자 커뮤니티 그리고 업계 최고 수준의 라이브 서비스 역량을 갖추고 있다”고 말했다.

이정헌 대표이사는 “쇠더룬드 회장은 개발 스튜디오를 설립하고 최고의 인재들을 모아 글로벌 히트작을 만들어낸 검증된 리더”라며 “그의 역량과 경험이야말로 지금 넥슨에 가장 필요하다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지