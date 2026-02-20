BTS, 컴백 기념 광화문 공연 23일부터 예매

다음달 광화문광장에서 열리는 그룹 방탄소년단(BTS)의 컴백 기념 공연 예매가 23일 시작된다.

방탄소년단은 20일 팬 플랫폼 위버스에 다음 달 21일 오후 8시 서울 광화문광장 일대에서 열리는 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’(BTS THE COMEBACK LIVE: ARIRANG) 예매 관련 상세 정보를 공개했다.

공지에 따르면 공연 예매는 23일 오후 8시부터 놀(NOL) 티켓에서 무료로 할 수 있다. 예매 대상 좌석은 메인 무대를 바라보고 가장 우측에 있는 스탠딩석과 그 뒤쪽부터 이순신 장군 동상 앞까지 배치된 지정석이다. 돌출 무대를 둘러싼 스탠딩석은 방탄소년단 정규 5집 ‘아리랑' 예약 구매자 가운데 이벤트에 응모한 2000명을 선정해 제공한다. 이들 스탠딩석과 지정석을 합한 총 좌석 규모는 1만5000여석이다.

BTS 광화문광장 컴백 기념 콘서트 포스터. 빅히트 뮤직 제공

예매는 1인 1매로 제한되며, 티켓 예매 수수료는 별도로 부담해야 한다. 지정석 구역은 무대 연출과 안전 구조물로 인해 시야에 제한이 생길 수 있으며, 해당 구역을 예매한 관객은 현장에 설치된 대형 스크린으로 공연을 관람할 수 있다.

‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’은 정규 5집 발매 이튿날 열리는 무료 콘서트다. 방탄소년단은 경복궁 내부에서 출발해 광화문과 월대를 지나 광화문광장 북쪽 시작점에 설치된 무대에서 공연을 펼치는 방안을 구상하고 있다. 이들은 약 1시간 동안 신곡을 비롯한 여러 무대를 선보일 예정이다.

공연 당일 원활한 진행과 안전 관리를 위해 광장 일대 교통이 통제되며, 혼잡도에 따라 인근 지하철역이 무정차 통과할 수 있다. 현장에 참석할 수 없는 팬은 넷플릭스를 통해 시청할 수 있다.

경찰은 공연 무대를 중심으로 덕수궁 대한문까지 23만명, 숭례문까지는 26만명의 인파가 몰릴 것으로 보고 있다.

