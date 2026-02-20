정부, 일본 외무상 독도 발언에 반발..."강력 항의, 단호히 대응"

정부는 20일 일본 외무상이 독도를 일본 땅이라고 발언한 것에 대해 항의했다.

정부는 20일 외교부 대변인 명의 성명을 통해 “정부는 일본 정부가 외무대신의 국회 외교연설을 통해 독도에 대한 부당한 영유권 주장을 되풀이한 데 대해 강력히 항의하며, 이를 즉각 철회할 것을 촉구한다”고 밝혔다.

일본 외무대신의 외교연설 중 독도 관련 언급과 관련 초치된 마츠오 히로타카 주한 일본대사관 총괄공사가 20일 오후 서울 종로구 외교부 청사로 들어서고 있다. 뉴시스

이어 “정부는 일본 정부의 부당한 주장이 독도에 대한 우리의 주권에 아무런 영향도 미치지 못한다는 것을 재차 분명히 하며, 일본의 어떠한 도발에 대해서도 단호하게 대응해 나갈 것임을 다시 한번 밝힌다”고 강조했다.

이와 함께 “일본 정부는 역사적·지리적·국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토인독도에 대해 부당한 주장을 반복하는 것이 미래지향적 한·일관계 구축에 어떠한 도움도 되지 않는다는 점을 분명히 자각해야 할 것”이라고 밝혔다.

김상훈 외교부 아시아태평양국장은 이날 마쓰오 히로타카 주한일본대사관 총괄공사를 외교부 청사로 초치해 항의의 뜻을 전달했다.

모테기 도시미쓰 일본 외무상은 이날 열린 국회 외교연설에서 “시마네현 다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도의 명칭)는 역사적 사실에 비춰 봐도, 국제법상으로도 일본 고유의 영토”라며 “의연하게 대응할 것”이라고 말했다.

다만 모테기 외무상은 이날 한국에 대해 “중요한 이웃 국가로, 관계를 미래 지향적이고 안정적으로 발전시킬 것”이라고 말했다.

