서울대공원 시베리아호랑이 미호 폐사…“원인 조사 중”

서울대공원 동물원에서 살던 시베리아호랑이 ‘미호’가 세상을 떠났다.

시베리아호랑이 미호. 서울대공원 제공

서울대공원은 20일 홈페이지에 올린 입장문에서 “미호는 다른 개체와의 투쟁이 발생한 끝에 결국 우리 곁을 떠나게 됐다”며 “갑작스러운 이별 앞에 전 직원은 말로 다 할 수 없는 슬픔과 무거운 책임감을 느끼고 있다”고 밝혔다.

미호는 2013년 서울대공원에서 태어난 선호, 수호, 미호 삼남매 중 막내이자 장녀인 암컷 시베리아 호랑이다. 미호(美虎)라는 이름처럼 예쁜 호랑이로 귀여움을 받았다.

미호의 오빠 수호는 2023년 심장질환과 열사병으로 폐사했다.

공원 측은 “언제나 아름다운 모습으로 많은 시민들에게 감동과 행복을 줬던 호랑이였다”며 “무엇보다 사람을 좋아하고 애교가 많아 늘 먼저 다가와 눈을 맞추고 인사를 건네던, 사람과의 교감을 좋아하던 특별한 호랑이였다”고 추모했다.

이어 “2013년 6월 6일 태어나 13년이라는 시간 동안 맹수사를 지키며 이름처럼 언제나 아름다운 모습으로 많은 시민에 감동과 행복을 줬던 호랑이”라며 “무엇보다 사람을 좋아하고 애교가 많아 늘 먼저 다가와 눈을 맞추고 인사를 건네던, 사람과의 교감을 좋아하던 특별한 호랑이였다”고 소개했다.

추모 공간은 남미관 뒤에 있는 동물위령비, 그리고 미호가 생활하던 공간인 맹수사에 조성된다.

서울대공원 관계자는 “미호가 폐사한 구체적인 원인에 대해 자체적으로 내부 조사를 하고 있다”고 전했다.

