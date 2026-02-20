“새로운 컬러, 실루엣”…유니클로, SS시즌 라이프웨어 매거진 14호 발간

유니클로는 2026 SS(봄·여름) 시즌 라이프웨어 매거진 14호를 발간한다고 20일 밝혔다.

라이프웨어 매거진은 옷을 통해 모든 사람들의 일상을 보다 풍요롭고 편안하게 만들고자 하는 유니클로의 라이프웨어 철학을 담은 매거진이다.

이번 시즌의 주제는 ‘새로운 컬러, 새로운 실루엣(New Colors, New Silhouettes)’으로 생동감 있는 컬러와 새로워진 패턴에 대해 조명한다.

특히, 이번 호에서는 데일리 룩에 발랄함과 생기를 더하는 포인트 컬러와 다양한 일상의 순간과 조화를 이루는 밸런스 있는 실루엣을 만나볼 수 있다. 이와 함께, 봄·여름 시즌의 다양한 일상에서 연출할 수 있는 새로운 스타일을 제안한다.

유니클로의 모기업인 패스트리테일링 그룹의 수석 임원이자 글로벌 크리에이티브 디렉터 키노시타 타카히로(Takahiro Kinoshita)는 “새 옷을 처음 꺼내 입었을 때, 누구나 좋은 기분을 느낀다. 특히, 새로운 실루엣의 바지 또는 깔끔한 니트웨어를 입을 때 그 기분은 더욱 배가된다. 다가오는 봄·여름 시즌 무엇을 입을지 고민이라면, 이번 라이프웨어 매거진이 그 해답이 되어줄 것”이라고 전했다.

한편, 전 세계 26개 국가 및 지역에서 12개 언어로 배포되는 라이프웨어 매거진은 지금까지 총 14호가 발간되었으며, 국내에서는 전국 유니클로 매장 및 온라인 스토어에서 만나볼 수 있다.

