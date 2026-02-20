아이브 이서 “엄마가 80년생”… 타블로와 동갑에 에픽하이 ‘동공지진’

그룹 에픽하이가 걸그룹 아이브와 만나 세대 차이를 실감했다.

에픽하이는 지난 19일 공식 유튜브 채널 ‘EPIKASE’를 통해 ‘에픽적 사고 vs 아이브적 사고’ 영상을 공개했다. 이날 에픽하이는 “우리 유튜브에 이렇게 많은 게스트가 온 것도, 걸그룹이 출연한 것도 최초”라며 아이브를 맞이했다.

유튜브 채널 ‘EPIKASE’ 캡처

에픽하이 멤버들은 2007년생인 아이브 막내 이서의 어머니가 1980년생으로 타블로와 동갑이라는 사실을 듣고 놀라움을 드러내기도 했다.

특히 옛날 노래를 주제로 한 대화에서는 양 팀의 세대 차이가 분명하게 드러났다. 에픽하이가 ‘아리랑’, 유재하, 변진섭 등을 언급한 반면, 아이브는 에픽하이의 곡을 옛날 노래로 꼽아 웃음을 자아냈다. 이서는 히트곡 ‘Love Love Love’ 발매 시점을 듣고 “나보다 언니다. 아니면 오빠라고 해야 하나”라고 말해 좌중을 폭소케 했다.

유튜브 채널 ‘EPIKASE’ 영상 캡처

좋아하는 만화 캐릭터 이야기에서도 세대 차이는 이어졌다. 아이브는 ‘아이엠스타!’, ‘프리파라’ 등을 언급했고, 에픽하이는 ‘아기공룡 둘리’와 ‘검정고무신’을 떠올리며 추억을 소환했다.

일상 문화 비교에서도 차이가 나타났다. 아이브가 쉬는 시간 인생네컷 촬영이나 틱톡 챌린지를 즐긴다고 밝힌 반면, 에픽하이는 놀이터 정글짐에서 뛰놀던 어린 시절을 회상했다.

유튜브 채널 ‘EPIKASE’ 캡처

또한 아이브가 대기실 문화를 묻자 에픽하이는 후배들의 인사를 기대하지 않는다고 밝혔다. 대신 데뷔 초에는 큐시트를 확인해 선배 대기실을 일일이 찾아다니며 CD를 돌리는 문화가 있었다고 회상했다. 이 과정에서 투컷은 화려한 선글라스를 착용한 채 인사했다가 6개월간 눈총을 받았던 일화도 공개했다.

한편 에픽하이는 유튜브 콘텐츠 ‘EPIKASE’를 통해 다양한 게스트와 협업하며 팬들과 소통을 이어가고 있다.

