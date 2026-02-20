“맛있게 챙기는 이너뷰티”… 잠바, 콜라겐펄 더한 생딸기 제품 2종 선봬

데일리 웰니스 브랜드 ‘잠바(Jamba)’가 20일 딸기 시즌 한정 제품 2종을 공개했다.

이번 신제품은 ‘딸기 한 잔으로 완성하는 건강한 뷰티 루틴(Beautiful Strawberry Glow)’을 주제로 생딸기의 신선함에 쫄깃한 딸기 콜라겐펄을 더한 제품이다. 해초 성분으로 만들어진 딸기 콜라겐펄은 피부 탄력 유지에 도움을 주는 콜라겐과 원활한 장 활동을 돕는 식이섬유를 함유하고 있다.

‘생딸기 글로우 스무디 with 쫀득 콜라겐펄’은 제철 생딸기와 코코넛 밀크를 블렌딩한 부드럽고 달콤한 스무디로, 딸기 콜라겐펄을 토핑으로 더해 다채로운 식감을 느낄 수 있다. ‘생딸기 글로우 에너지보울 with 쫀득 콜라겐펄’은 동일한 스무디 베이스에 생딸기, 바나나, 그래놀라 등을 풍성하게 올려 식사 대용으로 즐기기에 좋다.

잠바주스는 신제품 출시를 기념해 3월까지 다양한 프로모션을 진행한다. 먼저 딸기 신제품을 포함해 1만 2000원 이상 구매 시 ‘프로틴스무디 블루베리 RTD’를 무료로 제공한다. 오후 2시 이전 ‘생딸기 글로우 에너지보울 with 쫀득 콜라겐펄’을 구매하는 고객에게는 그래놀라 1스쿱을 추가 증정한다. 또한 해피포인트 앱을 통해 3월 10일부터 23일까지 딸기 시즌 음료 1500원 할인 혜택을 제공하며, 3월 31일까지 해피오더 앱을 통해 주문 시 최대 30% 할인 혜택을 제공한다.

잠바 관계자는 “이번 제품은 고객들이 일상 속에서 새로운 뷰티 루틴을 즐길 수 있도록 기획했다. 앞으로도 계절과 원재료, 라이프스타일을 연결한 다양한 시도를 통해 브랜드 경험을 지속적으로 확장해 나가겠다.”고 전했다.

잠바는 과일과 채소를 기반으로 한 음료 브랜드를 넘어, 일상 속에서 건강한 선택을 제안하는 라이프스타일 브랜드로의 확장을 지속하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지