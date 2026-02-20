정은경 장관, 1형당뇨병 환우와 영화 ‘슈가’ 관람…췌장장애 지원 본격화

정은경 보건복지부 장관이 20일 1형당뇨병 환우들과 함께 영화 ‘슈가’를 관람하고 간담회를 개최했다. 췌장에서 인슐린이 분비되지 않는 ‘췌장장애’를 장애의 한 종류로 인정하는 개정안은 오는 7월부터 시행된다.

이날 행사는 환우와 가족, 학회 전문가와 함께 영화 ‘슈가’를 보고, 영화에 대한 관람 소감과 그 주제와 관련한 정책에 대해 서로의 의견을 듣고 소통하기 위해 마련됐다. 복지부와 한국1형당뇨병환우회가 주최하고 대한당뇨병학회가 주관했다. 정 장관을 비롯한 복지부 직원, 한국1형당뇨병환우회 소속 환우와 가족, 대한당뇨병학회 소속 의료인 등 140여명이 참석했다.

정은경 보건복지부 장관. 뉴스1

영화 슈가는 1형당뇨병을 진단받은 아들을 지키기 위해 고군분투하는 엄마의 실화를 바탕으로 한 작품이다. 엄마 역을 맡은 배우 최지우(미라 역)는 아들을 살리기 위해 사회적 인식과 제도에 맞서 싸우는 강인한 모성애를 보여 준다.

보건복지부는 지난해 12월에 ‘장애인복지법 시행령’을 개정해 췌장에서 인슐린이 분비되지 않는 ‘췌장장애’를 장애의 한 종류로 인정했으며, 이 개정안은 올해 7월1일부터 시행될 예정이다.

췌장장애인으로 등록된 경우 장애인서비스지원 종합조사를 통한 활동지원서비스, 소득 수준에 따른 장애수당, 장애인 의료비 지원 등의 대상이 된다. 다양한 공공요금 및 세제 혜택 등을 이용할 수 있다.

정 장관은 “7월1일부터는 1형당뇨병으로 어려움을 겪는 환우들이 췌장장애로 등록하여 필요한 서비스를 받을 수 있게 됐다”며 “인슐린 펌프, 연속혈당 측정기 등의 의료기기와 관련한 보험급여 확대 요구에 대해서도 잘 알고 있으며, 앞으로 계속해서 췌장장애인에게 필요한 서비스를 제공할 수 있도록 제도를 개선해 나가겠다”고 밝혔다.

이번 영화의 모티브가 된 실화의 주인공인 김미영 한국1형당뇨병환우회 대표는 “앞으로도 췌장장애인에게 실질적으로 도움되는 정책을 마련하는 데 환우회가 적극 협력하겠다”고 말했다.

