‘돌봄SOS’ 예산 361억… 전년比 10억 증액

다음 달 27일 정부의 통합 돌봄 사업이 전국적으로 시행되는 가운데 서울시가 올해 ‘돌봄SOS’ 사업에 예산 361억원을 투입해 통합 돌봄 대상자에게도 연계해 지원한다.



시는 병원에서 퇴원하는 등 즉각적인 돌봄이 필요한 통합 돌봄 대상자는 자치구 조사를 거쳐 돌봄SOS 서비스를 연계받을 수 있게 된다고 19일 밝혔다.



돌봄SOS는 긴급하고 일시적인 돌봄이 필요한 시민을 위한 서울형 복지 사업이다. 가정을 방문해 간병 또는 수발하는 ‘일시 재가’, 임시 보호를 제공하는 ‘단기 시설’, 병원 방문 같은 필수적인 외출을 돕는 ‘동행 지원’, 간단한 집수리나 청소 등 ‘주거 편의’, 식생활 유지를 위한 ‘식사 배달’ 서비스로 이뤄진다. 중위소득 100% 이하 가구엔 비용 전액이 지원된다.



시는 물가 및 장기요양급여 인상에 따라 돌봄SOS 서비스별 수가를 올렸다. 일시 재가 30분당 1만7450원, 단기 시설 1일당 7만4060원, 동행 지원 및 주거 편의 1시간당 1만6800원, 식사 배달 1식당 1만400원이다. 이에 따라 예산이 지난해보다 10억원 늘었다.



윤종장 시 복지실장은 “돌봄SOS는 시민들의 가장 가까운 곳에서 긴급한 돌봄 공백을 메워 왔다”며 “올해 통합돌봄과의 유기적 연계로 보다 내실 있는 서비스를 제공해 나가겠다”고 말했다.

