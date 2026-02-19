포스코홀딩스, 사내외 이사 후보 추천·자사주 2% 소각 의결

포스코홀딩스가 사내외 이사 후보를 추천하고, 발행주식의 2%에 해당하는 자사주 소각을 결정했다.
포스코홀딩스는 19일 서울 포스코센터에서 정기 이사회를 열고 사내외 이사 후보 추천과 자사주 소각 안건을 정기주주총회에 부의하기로 결정했다고 밝혔다.
이사회 산하 이사후보추천위원회는 신임 사외이사 후보로 김주연 전 한국P&G 부회장을 추천했다. 김 전 부회장은 P&G 한국 대표이사 사장과 글로벌 최고마케팅책임자(CMO)를 지낸 글로벌 경영 전문가로, 현재 SK이노베이션 사외이사로 활동하고 있다. 임기가 끝나는 김준기 사외이사는 감사위원회 위원 후보로 재추천됐다.
신임 사내이사 후보로는 정석모 사업시너지본부장이 추천됐다. 정 본부장은 철강과 이차전지소재, 산업가스 등 그룹 주요 사업을 두루 경험한 인물이다. 이주태 미래전략본부장과 김기수 미래기술연구원장(그룹 CTO)은 사내이사로 재추천됐다.
그룹의 핵심인 철강사업을 고려해 포스코 대표이사 사장인 이희근 사장은 기타비상무이사 후보로 추천됐다. 지주사와 철강 사업회사 간 협업을 강화하기 위한 조치로 풀이된다.
추천된 후보들은 내달 24일 열리는 정기주주총회를 거쳐 최종 선임될 예정이다. 선임 이후 이사회는 사외이사 7명, 사내이사 4명, 기타비상무이사 1명 등 총 12명 체제로 재편된다.
이날 이사회에서는 자사주 2%인 약 6351억원 소각도 의결했다. 2024년 7월 주주환원강화를 위해 발표한 ‘3년간 총 6% 자사주 소각’ 계획의 마지막 이행이라는 설명이다. 포스코홀딩스 관계자는 “글로벌 경기 둔화와 보호무역주의 강화 속에서도 주당 1만원의 기본배당을 유지할 방침”이라고 말했다.
