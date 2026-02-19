“배 나오는 것만 문제 아냐”… BMI 23 이상 과체중, 뇌 손상 위험 신호

비만이 아니더라도 체중이 정상 범위를 초과하면 뇌 구조가 미세하게 변할 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

인제대학교 해운대백병원 박강민 신경과 교수와 부산백병원 김진승 가정의학과 교수 공동 연구팀은 체질량지수(BMI)가 높을수록 뇌 백질의 미세구조 손상을 반영하는 영상 지표가 증가하는 경향을 확인했다고 19일 밝혔다. 이번 연구 결과는 국제학술지 ‘비만연구와 임상실습(Obesity Research & Clinical Practice)’ 2월호에 게재됐다.

연구팀은 신경학적으로 건강한 성인 62명을 대상으로 세계보건기구(WHO) 아시아·태평양 기준에 따라 정상체중(BMI 18.5~22.9), 과체중(23.0~24.9), 비만(25 이상) 세 그룹으로 분류했다.

픽사베이

이후 뇌 자기공명영상(MRI)의 확산텐서영상(DTI)을 활용해 뇌 백질의 미세 손상 정도를 정량 분석했다. 평가에는 백질 미세구조 변화를 민감하게 반영하는 영상 바이오마커 ‘PSMD(Peak Width of Skeletonized Mean Diffusivity)’가 사용됐다.

분석 결과 BMI가 증가할수록 PSMD 수치도 함께 높아지는 유의한 상관관계가 확인됐으며, 이런 경향은 연령을 보정한 뒤에도 유지됐다. 특히 비만 단계가 아닌 과체중군에서도 정상체중군보다 PSMD 수치가 유의하게 높게 나타났다. 이는 아시아 인구에서 BMI 23 이상, 즉 과체중 단계부터 뇌 백질의 미세 변화가 시작될 가능성을 나타낸다.

연구진은 이같은 연관성의 배경으로 만성 염증과 대사 이상을 지목했다. 체중 증가와 함께 염증 반응이 높아지고 인슐린 저항성, 고혈압, 이상지질혈증 등이 동반될 경우 장기적으로 뇌 미세혈관에 영향을 줄 수 있다는 설명이다. 뇌의 미세혈관 이상은 ‘뇌 소혈관질환’으로 이어질 수 있으며, 이는 인지기능 저하와 뇌졸중 위험 증가와도 관련이 있는 것으로 알려졌다.

연구진은 “과체중 단계에서 이미 뇌 백질의 미세구조 변화가 나타날 수 있다는 점을 영상학적으로 확인했다”며 “BMI 23을 넘는 단계부터 보다 적극적인 체중 관리가 필요하다는 근거를 제시한 결과”라고 전했다.

