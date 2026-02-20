항공교통량 사상 첫 연간 100만대 돌파

지난해 우리나라 항공교통량이 사상 처음 연간 100만대를 돌파했다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 이후 본격화한 국제선 운항 확대가 증가세를 이끌며 역대 최고치를 갈아치웠다.

인천국제공항 항공기 모습. 뉴스1

19일 국토교통부에 따르면 지난해 우리나라 하늘길을 이용한 항공교통량을 집계한 결과 전년 대비 6.8% 증가한 총 101만3830대로 나타났다. 하루 평균 2778대가 우리나라 상공을 오간 셈이다. 이는 코로나19 사태 이전 최고치였던 2019년(84만대)보다 약 20% 많은 수준이다.



증가세는 국제선이 견인했다. 국제선 항공교통량은 전년 대비 9.4% 증가한 하루 평균 2160대를 기록했다. 특히 우리나라 영공을 통과하는 국제 통과비행은 전년 대비 21.0% 증가해 뚜렷한 회복세를 보였다. 동남아·남중국 노선이 전체 국제선의 약 52%를 차지해 중·단거리 노선 수요가 크게 확대된 것으로 나타났다.



반면 국내선 항공교통량은 전년 대비 1.6% 감소한 하루 평균 617대로 집계됐다. 해외여행 수요가 늘면서 국내선 수요가 일부 분산된 영향으로 보인다. 국내선 교통량은 완만한 조정 국면에 들어섰다는 게 국토부의 설명이다.



공항별로는 인천공항이 하루 평균 1193대로 가장 많은 교통량을 기록했다. 제주공항이 487대, 김포공항이 390대 순으로 뒤를 이었다. 김해공항은 하루 평균 300대로 전년 대비 8.4% 증가해 지방 거점공항 중 가장 높은 증가율을 나타냈다.



유경수 국토부 항공안전정책관은 “항공교통의 안정적인 증가는 물류·관광·수출입 등 산업 전반과 국가 경제 활력 제고의 핵심 기반이 될 것”이라고 밝혔다.

