[재미로 보는 오늘의 운세] 2월 22일 (일요일) 오후1-5시에 금전융통이 가능하다

96년생 누구나 똑같은 것을 주고받을 수 없다. 84년생 주변 사람에게 마음을 써라. 72년생 금전적인 문제가 발생한다. 60년생 자영업자는 자금이 약해진다. 48년생 좋은 동반자부터 구하라. 36년생 오랜 세월이 지나도 친구는 좋다.

97년생 단순하게 생각하면 금방 끝날 일이다. 85년생 구설수 있으니 언행을 조심하라. 73년생 노력이 집중되어야 한다. 61년생 다양한 인맥을 구성이 관건이다. 49년생 방향에 따라 운신의 폭을 넓히라. 37년생 섣불리 판단하지 말자.

98년생 자신이 처한 현실에서 벗어나는 게 순서다. 86년생 기쁨이 넘치는 하루가 되겠다. 74년생 신불자는 좋은 소식이 온다. 62년생 사물의 겉과 속을 볼 줄 알자. 50년생 오후의 약속은 일이 성사된다. 38년생 건강에 조심 할 때이다.

99년생 노력한 끝에 직장에서 능력을 인정받는다. 87년생 어려운 일이 서서히 해결된다. 75년생 나를 지켜주는 사람을 생각해보자. 63년생 오후1-5시에 금전융통이 가능하다. 51년생 궁하면 통하니 주변을 잘 둘러보아라. 39년생 시간이 많으니 전공에 노력하자.

00년생 잠이 부족하다 몸이 상할 수 있다. 88년생 근심거리가 사라지니 마음이 평안하다. 76년생 지키는 것과 어기는 것은 다르다. 64년생 물 한 잔의 고마움을 알자. 52년생 변화가 예상되는 시기이다. 40년생 즐거운 마음으로 밖으로 나가자. 28년생 가늘고 섬세한 것이 큰 힘을 발휘한다.

01년생 생각이 다른 사람을 상대하기란 어렵다. 89년생 주변에 기쁜 소식이 가득하다. 77년생 동료와 돈독하게 만드는 운세. 65년생 기회가 온다 방법을 찾길 바란다. 53년생 마음속이 밝아야 한다. 41년생 무조건 힘으로 몰아붙일 수만은 없다. 29년생 약속은 지켜야 인품이 손상되지 않는다.

02년생 믿음과 신의와 매너를 중히 생각하라. 90년생 전진하면 득이 있을 듯하다. 78년생 서남방에서 좋은 소식이 온다. 66년생 오후에 약속하면 일이 잘 풀린다. 54년생 신뢰감을 구축하여 일하자. 42년생 배려와 친절을 행하면 덕이온다. 30년생 신상에 적지 않은 변화가 있다.

03년생 모두들 기뻐하는 일이라면 금상첨화다. 91년생 새 계획을 수립하기 좋은 시기다. 79년생 젊었을 때 몸을 잘 가누어야 건강하다. 67년생 몸이 무겁고 기분이 침체되기 쉽다. 55년생 아는 게 많지 않은 사람이 떠들어된다. 43년생 자유를 얻으면 방향감각을 잃지 말라 31년생 유혹에 넘어가면 패가망신할 수 있다.

04년생 급해도 동요되지 말고 진득하게 기다려라. 92년생 급한 일일수록 신중하게 처리하라. 80년생 형식적으로 만나는 것은 피곤하다. 68년생 작은 수고를 아끼면 큰일을 못한다. 56년생 놀고 있으면 번민이 늘어난다. 44년생 관리가 소홀하면 어려움이 온다. 32년생 쉬운 일이라고 방심하지 말고 행동해라.

05년생 많은 일을 끌어들이지 말아라. 93년생 가까운 사이일수록 말조심하라. 81년생 도움을 청하면 막힌 것도 뚫린다. 69년생 작은 이익보다 큰 손해에 대비하라. 57년생 오전 9-11시 만남은 일이 순조롭다 45년생 가족의 화목을 돈독히 다지자. 33년생 천천히 주변을 살피며 발걸음을 옮기자.

06년생 일에 자신이 확인하지 않는한 믿지 마라. 94년생 밖의 일보다 가족 화목에 힘써라. 82년생 승부욕을 가지고 일하자. 70년생 눈앞에 절벽이 있어도 당당하라. 58년생 오전에 멀리서 소식이 온다. 46년생 희롱하는 것에 현혹되지 마라. 34년생 자그마한 노력으로 생각지 않은 효과를 거둔다.

95년생 급할수록 차분히 일을 풀어나가라. 83년생 금전융통의 즐거운이 있다. 71년생 떠오른 영감을 파고들어라. 59년생 건강한 사람도 유행병에 조심. 47년생 작은 문제는 빨리 해결하라. 35년생 신경 쓰는 것이 건강에 가장 해롭다.

백운철학원

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지