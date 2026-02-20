[재미로 보는 오늘의 운세] 2월 20일 (금요일) 계약권은 공신력이 있는 곳을 택하라

96년생: 많은 노력과 희생이 필요한 법이다. 84년생: 직업적인 딜레마에 빠질 우려가 있다. 72년생: 전문직 일을 성사시키기 힘들다. 60년생: 일이 원망으로 발전되는 수가 있다. 48년생: 확인되지 않은 것을 보류하자. 36년생: 자신의 권위만을 내세우지 말것.

97년생: 인간관계에 도에 지나친 것은 곤란하다. 85년생: 오감이 발달해도 객관성에 힘써자. 73년생: 현재 일은 효율성이 떨어진다. 61년생: 이사는 모든 것이 순조롭다. 49년생: 부질없는 자존심은 버려라. 37년생: 생소한 장소에 가는 일은 삼가하자.

98년생: 좋을 때도 있고 나쁠 때도 있다. 86년생: 괜한 말다툼 때문에 마음 상하기 쉽다. 74년생: 중요한 약속을 잊어버릴 수 있다. 62년생: 활기와 의욕이 솟아오른다. 50년생: 현재일에 의욕을 잃을 수 있다. 38년생: 숨기는 것보다 겉으로 드러내자.

99년생: 지금 움직이는 것은 악재로 변한다. 87년생: 일로 마음 상하지만 오래 생각마라. 75년생: 일에 금전에는 얻을 수 있다. 63년생: 머뭇거리다 시기를 놓친다. 51년생: 가까운 사람과 함께 일하자. 39년생: 공과 사를 정확하게 구분하자.

00년생 귀인를 만나는 운세니 느긋하게 기다리자. 88년생: 외형에만 치우치지 말고 정성을 다하라. 76년생: 윗사람의 의견을 경청하라. 64년생: 주변여건이 성숙되지 않다. 52년생: 자기 중심이 확고하게 가지자. 40년생: 금기시하는 사안은 피하자. 28년생: 주변 사람들이 나를 도와준다.

01년생 방심하면 모두 잃어버릴 수 있다. 89년생: 침울한 운에서 벗어나 마음이 가볍다. 77년생: 집요하게 파고들면 해결된다. 65년생: 돌아가지만 그 곳도 낭떠러지다. 53년생: 말고기를 세워주는 처세술이 좋다. 41년생: 가족에 불화는 될 일이 아니다. 29년생: 자신의 마음을 다스리는 신경쓰자.

02년생 희망이 약해 포기하는 경향이 있다. 90년생: 화합하는 마음이 자신에게 호감 갖는다. 78년생: 직업에 마음이 심란한 시기다. 66년생: 마음을 열고 상대를 받아들이자. 54년생: 일에 변화나 이동이 있다. 42년생: 지혜를 발휘하면 크게 성공한다. 30년생: 광고나 선전물에 효과가 있다.

03년생 일의 분담 중요성을 인지해야 한다. 91년생: 지식이 부족하면 걸림돌이 되기 쉽다. 79년생: 노력과 지중력을 길러야 한다. 67년생: 전문 기술로 최대한 활용하라. 55년생: 적다고 모두 나쁜 것도 아니다. 43년생: 허전함을 느낄 수 있는 감정이다. 31년생: 새것이 행운을 가져다준다.

04년생 친구의 술자리에서 감정상할 수 있다. 92년생: 일을 수정해야 할 경우 곤란이 온다. 80년생: 거래처에 손해를 감수해야 한다. 68년생: 우선 상대에게 안도감을 주자. 56년생: 현재일은 약속은 꼭 지켜야 한다. 44년생: 수익이 없는 일은 과감히 정리하라. 32년생: 문서나 관재수을 조심하자.

05년생 계약권은 공신력이 있는 곳을 택하라. 93년생: 다가서는 모습을 보이는 것이 중요하다. 81년생: 소극적인 자세로 대응하지 말라. 69년생: 체념하는 것도 현명한 선택이다. 57년생: 현상 유지하면서 발전시켜 나가라. 45년생: 타인에 구설이 오니 조심하자. 33년생: 북쪽이 불리하니 이동하지 말자.

06년생 정신적으로 집중력이 떨어지는 시기이다. 94년생: 결단을 내리기 전 확인하고 점검하라. 82년생: 어려울 때일수록 기운을 내자. 70년생: 신용을 회복에 기회가 온다. 58년생: 언어로 오해를 받을 수 있다. 46년생: 욕심내지 말고 기다려 보라. 34년생: 생각지 않던 즐거운 일이 생긴다.

95년생: 긍정적인 사고방식이 필요하다. 83년생: 인연이란 우연히 이루어 진다. 71년생: 현재 일은 능동적으로 대처하라. 59년생: 개인적인 이야기로 감정이 상하다. 47년생: 구사 일은 과감하게 정리하라. 35년생: 한 귀로 듣고 한 귀로 흘려 버려라.

