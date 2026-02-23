모바, 'S70 울트라 롤러(S70 Ultra Roller)' 오늘 저녁 7시 '카쇼라' 런칭

세계적인 미드필더 루카 모드리치(Luka Modrić)를 브랜드 앰버서더로 선정한 글로벌 스마트 가전 브랜드 모바(MOVA)의 최신작 ‘S70 울트라 롤러’가 23일 오후 7시, 공식 유통사 (주)에스라이즈를 통해 카카오쇼핑라이브(카쇼라)에서 정식 데뷔한다. 이번 방송은 신혼가전 및 입주가전을 찾는 소비자들을 위해 실시간 시연과 함께 런칭 특가를 선보인다.

S70 울트라 롤러는 32,000Pa 흡입력과 머리카락을 잘라주는 클린촙(CleanChop™) 3.0 브러시, 카펫 습기를 보호하는 오토쉴드(AutoShield™) 보호커버 등 핵심 기능을 갖췄다. 특히 라이브에서는 4cm 문턱을 넘는 스텝프로(StepPro™) 2.0과 구석진 곳까지 4.4cm 확장되는 맥시리치(MaxiReach™) 물걸레, 280개 장애물을 인식하는 코버트센스(Covertsense™)의 성능이 생중계될 예정이다.

6400mAh 배터리와 5L 대용량 정수 탱크로 넓은 집도 한 번에 청소하며, 100°C 고온 살균, 70도 열풍 건조, 하이드로포스(HydroForce™) 기술로 청결을 유지한다. 최대 100일 사용 가능한 3.2L 먼지 필터와 AI 펫메이트(PetMate™) 모드를 지원하며, 무상 방문 서비스로 사후 관리까지 보장한다. 오늘 저녁 7시 방송 중 구매자에 한해 10만원 할인 쿠폰이 추가 증정되며, 메인·사이드 브러쉬, 더스트백, 롤러 걸레, 세정액(1L)으로 구성된 정품 악세사리 키트도 함께 제공된다. 아울러 방송 중 구매 인증 고객을 대상으로 추첨을 통해 5명에게 Fresh Pro 전동칫솔을 증정한다.

