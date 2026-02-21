'빅맥' 대신 '달걀장'…고물가 미국 청년들 잡은 K-밀프렙의 '생존 경제학'

한국의 대표적인 ‘밥도둑’ 달걀장이 미국에서도 뜨거운 인기를 얻고 있다. 지난 2021년 요리 SNS(사회관계망서비스)인 ‘티피 쿡스(Tiffy Cooks)’에서 ‘마약 달걀’은 만들기가 쉽고 비용도 저렴한 것이 장점이라고 소개된 이후, 미국 최대 온라인 커뮤니티인 ‘레딧(Reddit)’에서도 ‘인플레이션 시대 최고의 밀프렙’이라며 마약 달걀에 대한 칭찬이 이어지고 있다.

외국인들 사이에서 인기를 끌고 있는 한국의 달걀장. 틱톡 캡처

◆ 불 없이 간편하다…쉬운 조리 방식이 가장 큰 매력

달걀장은 삶은 달걀을 간장 양념장에 담가 둔 다음에 냉장고에서 2~4시간 숙성하면 끝난다. 간장 양념에다가 기호에 맞게 청양고추나 쪽파를 더하는 경우도 있다. 한국에서는 달걀장을 밥반찬으로 소비한다. 미국인들은 한국과 달리 고소함을 더하는 마요네즈와 함께 즐기거나 밥 대신 통곡물이나 당근 샐러드 등과 함께 먹는 방식이 인기다. 이처럼 한국의 달걀장이 현지화되기도 했다.

달걀장의 가장 큰 인기요인은 저렴한 재료비와 간편한 요리방식이다. 고물가시대 끼니를 미리 준비해 두고 꺼내먹는 ‘밀프렙’(식사(meal)과 준비(preparation)의 합성어)에 최적화된 메뉴다. 미국 누리꾼들은 ‘돈이 없을 때 먹기 시작했다’, ‘이건 내가 먹어본 달걀 요리 중 최고다’라는 등의 뜨거운 반응을 보였다.

간편한 요리방식과 저렴한 재료비로 고단백 음식을 먹을 수 있어서 인기가 많다. ‘Seonkyoung Longest’ 캡처

◆서양인의 입맛을 사로잡은 K-푸드

마약 달걀처럼 외국인에게 낯설었던 K-푸드의 약진은 어제오늘 일이 아니다2023년 재미교포의 SNS 영상을 시작으로 대형 마트 ‘트레이더 조’에서 오픈런을 불렀던 ‘냉동 김밥’ 대란이 대표적이다. 육류 위주 식습관을 가진 미국인들에게 채소가 듬뿍 들어간 김밥은 건강식으로 인식됐고, 전자레인지 조리의 간편함과 저렴한 가격까지 더해져 큰 사랑을 받았다.

외국인이 불닭볶음면을 들고 카메라 앞에서 포즈를 취하고 있다. 삼양식품 제공

한국 특유의 맛있는 매운맛을 강조한 삼양식품의 ‘불닭볶음면’도 빼놓을 수 없다. 미국 유명 래퍼 ‘카디비(Cardi B)’는 개인의 SNS에 불닭볶음면을 올리기도 했다. 이러한 인기에 힘입어 블룸버그는 지난해 삼양식품의 ‘불닭볶음면’의 브랜드 가치가 80억 달러(약 11조원)로 평가하며 극찬했다.

슐리 렌 블룸버그 칼럼니스트는 미국 젊은이들은 기성세대와 달리 색다른 것에 대한 모험심을 가져 불닭볶음면이 미국에서 선풍적 인기를 끌고 있다고 분석했다. 그는 미국 슈퍼마켓에서 불닭볶음면 품귀 현상까지 빚어지고 있다고 전했다. 실제로 ‘불닭 까르보나라’의 1분기 미국 내 매출은 전 분기 대비 20%나 증가했는데, 이는 같은 기간 월마트의 매출이 소폭 감소한 것과 뚜렷한 대조를 이루며 K-푸드의 막강한 파급력을 증명한 바 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지