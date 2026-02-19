인천관광공사, 청년 일자리 창출 관광기업 고용장려금 지원

인천시가 지역 청년의 지속가능한 일자리 창출에 나선다. 시·인천관광공사는 ‘2026년 중·소 관광기업 고용장려금 지원사업’을 추진한다고 19일 밝혔다.

인천 소재 중소 관광기업이 만 39세 이하를 정규직으로 채용하고 일정 기간 고용을 유지한 때 해당된다. 1인당 최대 450만원을 제공한다. 총 30명 내외를 선발할 예정이다. 기업당 1명 지원을 원칙으로 하되 우대 요건에 해당하는 경우 최대 2명에게 혜택이 돌아간다.

채용 인정 기간은 2026년 1∼8월 확대해 참여 여건을 개선했다. 또한 전년도 참여 기업 중 채용 근로자의 고용을 유지하고 있는 곳을 우대해 지속적이며 안정적인 일자리 창출을 유도할 계획이다. 신청은 오는 23일부터 10월 1일까지 진행되며, 예산 소진 시 조기 마감될 수 있다.

인천관광기업지원센터 홈페이지에서 신청 서류를 확인 뒤 이메일로 제출하면 된다. 김태현 인천관광공사 관광산업실장은 “채용 여건이 어려운 관광기업의 부담은 덜고, 청년들에게 일자리 기회를 제공하기 위한 것”이라며 “기업과 청년 모두에게 실질적인 도움이 되길 기대한다”고 말했다.

