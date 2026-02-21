[새로 나온 책] 인터메초 외

인터메초(샐리 루니, 허진 옮김, 은행나무, 2만1000원)=아일랜드의 주목받는 젊은 작가 샐리 루니의 신작 장편소설이다. 소설은 두 형제의 아버지 장례식장에서 시작한다. 아버지의 죽음 이후 찾아온 삶의 막간에 대한 이야기다. 형인 피터는 사교성 좋고 인기 많은 변호사다. 하지만 오랜 기간 사귀던 실비아와 헤어지고 나이 어린 나오미와 애매한 관계를 이어가며 두 여자 사이에서 방황한다. 동생인 아이번은 슬럼프에 빠진 체스 선수로, 주류 사회와는 거리를 둔 채 살아간다. 그는 형의 사교성이 부러우면서도 형이 자신을 무시한다고 생각한다. 아버지의 죽음을 계기로 형제간 묵은 오해와 갈등이 폭발하기 시작한다. 작가는 형제가 상실과 슬픔을 소화하는 과정을 통해 불안한 현대인의 심리를 섬세한 언어로 포착해낸다. 인터메초(intermezzo)는 간주곡, 막간극을 의미하는 용어로 체스에서는 예상 밖의 한 수를 뜻한다.

믿을 수 있을 만큼의 진실(김유나, 창비, 1만7000원)=2020년 창비 신인소설상을 수상한 김유나의 첫 번째 소설집이다. 책에 실린 일곱 편의 단편에는 대개 인생의 쓴맛을 본 인물들이 등장한다. 시련을 맞은 이들은 어떻게든 삶을 버텨내려 사기와 배신, 폭로와 도주에 가담하고 세상을 속이고 자신도 속인다. ‘물이 가는 곳’의 주인공 김기왕은 보험왕이다. 그의 보험 판매 전략은 불륜을 저지르는 업체 대표를 알아내 그들의 약점을 잡는 것. 한때 잘못된 투자로 전 재산을 날리는 바람에 아내와 이혼하고 자식과도 떨어져 사는 그는 ‘떳떳한 아버지’를 꿈꾸며 보험 판매에 열을 올린다. ‘내가 그 밤에 대해 말하자면’은 도박에 빠진 엄마와 단둘이 시골 산자락의 외딴집에 이사 온 열 살 아이의 이야기다.

물고기가 인간의 병을 치료해요(김영호·안도희·최상호, W미디어, 1만3000원)=관상용으로 여기는 물고기들이 인간의 질병 치료에 중요한 역할을 하고 있다는 과학적 사실을 전하는 청소년 교양도서다. 저자들은 3개월 만에 할아버지가 될 만큼 빠르게 늙는 터콰이즈 킬리피시, 입안에서 새끼를 키우는 엄마 물고기 말라위 시클리드, 조개를 깨뜨리는 지능왕 물고기 등의 이야기를 흥미롭게 전한다. 다양한 물고기 연구사례를 통해 물고기가 인간에게 의학적 도움이 될 뿐 아니라 뛰어난 능력을 지닌 소중한 생명체라는 사실을 알려준다.

내가 만든 문장 쓰지 마세요(케빈 윌슨, 박중서 옮김, 허블, 1만7000원)=청소년기 특유의 냉소와 혼란, 미성숙함이 빚어낸 위태로운 자아를 ‘예술’이라는 키워드를 통해 기발하고 유쾌하게 포착해낸 작품이다. 짜증 나는 아빠를 뒀다는 이유로 열여섯 살 동갑내기 지크와 프랭키는 친구가 된다. 여름방학을 맞은 두 친구는 답답한 일상에서 벗어나고자 괴기한 포스터를 만들어 마을 곳곳에 붙이기로 한다. 가벼운 장난으로 시작한 포스터이지만 상황은 예상치 못한 방향으로 흐른다. 악마 숭배, 마약 홍보, 아동 납치 범죄 예고…. 자신의 손을 떠나 괴물이 되어버린 포스터 앞에서 지크와 프랭키는 혼란에 빠진다.

스페인을 만나면 인생이 노래가 된다(이은진, 라이트하우스인, 1만5000원)=26년간 스페인관광청 한국 대표로 재직한 저자의 스페인 여행 에세이다. 저자가 스페인과 맺은 인연, 그곳에서 만나 사람과 풍경, 그리고 마음의 여정을 고스란히 담았다. 스페인의 역사적 현장의 햇살과 바람, 골목의 소리와 광장의 음악, 카페의 향기와 사람들의 미소가 읽는 이에게 오롯이 전해진다. 40여개의 스토리로 구성된 이 책을 펼치면 곳곳에 스페인과 저자의 숨결이 녹아 있음을 느낄 수 있다.

데카메론(조반니 보카치오, 김운찬 옮김, 각 1만6800원)=근대문학의 아버지로 불리는 조반니 보카치오의 대표작 ‘데카메론’(전 3권)이 대구가톨릭대 김운찬 명예교수의 번역으로 출간됐다. 데카메론은 근대소설의 막을 올린 작품으로 평가받는다. 당시 유행한 흑사병을 피하기 위해 이탈리아 피렌체를 벗어나 시골의 한 별장으로 간 열 명의 젊은 남녀가 열흘간 나눈 100편의 이야기를 담고 있다. 1347년 피렌체에서 번지기 시작한 흑사병은 수없이 많은 이들의 목숨을 앗아갔다. 불안과 혼돈 속에서 기존 질서와 종교적 믿음, 절대적 도덕관은 무너지고 속세의 삶, 인간의 자유와 욕망이 더욱 중요한 가치로 떠올랐다.

