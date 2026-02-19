'아이스크림 소녀' 정다빈, '레이디 두아'에서 욕망의 이미지 변신

정다빈이 넷플릭스 시리즈 '레이디 두아'를 통해 연기 변신에 성공했다. 넷플릭스 제공

유년기에 ‘아이스크림 소녀’로 불렸던 배우 정다빈이 넷플릭스 시리즈 ‘레이디 두아’를 통해 의미 있는 연기 변신에 성공했다.

지난 13일 공개된 넷플릭스 시리즈 ‘레이디 두아’는 가짜일지라도 명품이 되고 싶었던 여자 사라킴(신혜선 분)과 그녀의 욕망을 추적하는 남자 무경(이준혁 분)의 이야기를 담은 작품이다.

정다빈은 ‘레이디 두아’에서 부두아의 전 직원 ‘우효은’ 역을 맡아 돈과 명품에 대한 강한 욕망을 지닌 캐릭터에 완전히 녹아든 열연으로 시청자들의 시선을 사로잡았다.

정다빈은 극 중 사라킴의 눈에 띄어 부두아에 스카우트되지만 일련의 사건들을 계기로 그녀와 적대적인 관계로 변하는 효은의 서사를 촘촘하게 그리며 극에 긴장감을 더했다.

'레이디 두아' 속 배우 정다빈. 넷플릭스 제공

효은은 손님의 겉모습에 따라 급을 나누는 등 타인의 시선을 중시하는 인물로, 사라킴과 가장 가까운 곳에서 그녀의 수상한 정황을 차례로 마주하고 사건에 대한 진상을 밝히는 과정 속 핵심 키로 활약하며 존재감을 뽐냈다.

이 과정에서 정다빈은 차지게 내뱉는 비속어와 다혜(윤가이 분)와의 ‘찐친’ 케미스트리 등으로 극의 무거운 분위기를 유쾌하게 환기시키는가 하면, 돈과 권력 앞에서 흔들리는 효은의 욕망을 세세하게 그려내며 시청자들의 몰입감을 끌어올렸다.

넷플릭스 시리즈 '레이디 두아' 촬영 현장. 정다빈 인스타그램 캡처

앞서, 정다빈은 어린 시절 일탈을 일삼는 인물을 그린 ‘인간수업’부터 종교 단체의 일원으로 분해 광기 어린 연기로 강한 인상을 남긴 ‘글리치’, 교내 퀸카이자 전교생의 선망을 받는 아이콘으로 사랑받은 ‘라이브온’, 의문의 수제 쿠키 판매책으로 색다른 얼굴을 보여준 ‘하이쿠키’ 등 다수의 작품에서 다채로운 캐릭터를 소화, 끝없는 변화를 선보인 바 있다.

정다빈은 이번 작품 ‘레이디 두아’를 통해 기존에 보여주지 않았던 새로운 캐릭터에 도전하며 한계 없는 연기 스펙트럼을 재차 입증했다. 그가 앞으로 또 어떤 모습으로 대중에게 놀라움을 선사할지 향후 행보에 기대가 모인다.

배우 정다빈의 유년 시절 '베스킨라빈스' 광고. 베스킨라빈스 제공

한편, 정다빈은 2003년 만3세의 나이에 ‘베스킨라빈스’ 광고에 출연하면서 ‘아이스크림 소녀’라는 별명이 붙었다. 맑은 눈동자와 귀여운 얼굴로 대중들에게 큰 사랑을 받았던 정다빈은 성인이 된 후로도 연기 활동에 도전하며 ‘정변의 아이콘’으로 불리고 있다.

드라마 ‘원더풀 라이프’, ‘일지매’, ‘바람의 나라’, ‘인생은 아름다워’, ‘뿌리깊은 나무’, ‘그녀는 예뻤다’, ‘옥중화’, ‘키스 먼저 할까요?’, ‘인간수업’, ‘라이브온’, ‘하이쿠키’와 영화 ‘연리지’, ‘사랑이 이긴다’, ‘여중생A’ 등에서 시청자들을 사로잡는 연기력을 선보이며 착실하게 필모그래피를 쌓아가고 있다.

