다카이치 2기 내각 출범에 中 “대만 개입시 통렬하게 공격” 대만 “진심으로 축하” [차이나우]

다카이치 사나에 일본 총리가 재선출된 상황에서 양안(중국과 대만)이 각각 상반된 입장을 내놨다.

다카이치 사나에 일본 총리. 연합뉴스

19일 중국 관영 환구시보 등에 따르면 푸충 유엔 주재 중국 대사는 회의에서 “오늘날 일방주의가 팽배하고 강권 정치가 만연하며 국제 법치가 역풍을 맞고 있다”며 “그 어느 때보다 유엔헌장을 준수하고 유엔의 권위를 수호해야 한다”고 말했다. 그는 “경계해야 할 점은 최근 일본 지도자가 역사적 흐름에 역행해 대만과 일본의 ‘존망 위기 사태’를 공공연하게 연관시키고 ‘집단 자위권’을 빌미로 대만 문제에 무력으로 개입하려고 시도하고 있다는 것”이라며 “관련된 잘못된 주장은 법적으로 근거가 없다”고 주장했다.

푸 대사는 “대만은 중국의 불가분의 영토로 대만 문제를 어떻게 해결할 것인가는 중국의 내정”이라며 “타국은 간섭할 권리가 없고 소위 ‘자위’를 위해 무력을 사용할 권리도 없다”고 강조했다. 그는 그러면서 “유엔헌장에 규정된 각국의 주권과 영토 보전을 존중하고 내정에 간섭하지 않는다는 기본 원칙을 위반하는 잘못된 주장은 전후 국제질서에 대한 심각한 도발”이라며 “이와 관련된 잘못된 주장은 모든 평화를 사랑하는 국가들의 경계와 반대를 불러일으킬 것”이라고 덧붙였다.

푸 대사는 “일본이 어떤 구실로든 집단 자위권을 행사해 대만 문제에 개입하는 것은 중국에 대한 침략으로 간주할 것”이라며 “중국은 반드시 정면에서 통렬하게 공격할 것”이라고 목소리를 높였다. 환구시보는 “다카이치 2기 내각은 적극적 재정, 안보 방위 강화, 내정 통합 등에 집중할 가능성이 있다”며 “헌법 개정과 국방력 증강, 대(對)중국 정책 등은 지역 국가 및 국제 사회의 우려를 불러일으키고 있다”고 비판했다.

반면 라이칭더 대만 총통은 다카이치 총리의 재선출을 축하하며 관계 강화를 제안했다. 라이 총통은 전날 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 다카이치 총리의 재선출에 대해 “진심으로 축하한다”며 “다카이치 총리는 중요한 국제 행사에서 대만해협의 평화와 안정의 중요성을 거듭 강조하고 대만에 대한 지지를 공개적으로 표명해 왔다”고 밝혔다. 그는 이어 “대만과 일본은 오랜 기간 공통의 가치를 공유하는 굳건한 동반자 관계를 유지해 왔다”며 “급변하는 국제 정세와 지역적 도전에 직면해 더욱 긴밀한 협력을 위해 함께 노력해야 한다”고 덧붙였다.

라이 총통은 “다카이치 총리의 리더십 아래 일본 정부가 정책을 성공적으로 수행하고 국가의 안정적인 발전을 이끌어 나가기를 기원한다”며 “대만과 일본 간 다양한 협력을 확대하고 자유롭고 개방적인 인도·태평양 비전 실현에 공동으로 기여하길 기대한다”고 말했다.

라이 총통은 앞서 다카이치 총리가 이끄는 자민당이 지난 8일 중의원 선거에서 승리한 직후에도 축하 메시지를 보냈다.

