사업장 관리로 초미세먼지 농도 최대 23% 줄인다

정부가 미세먼지 저감을 위해 대기오염물질 배출사업장 오염 방지시설 개선 등에 120억원을 투입한다.

기후에너지환경부는 지역 대기질 개선을 위한 ‘2026년 우리동네 맑은공기 종합 지원’ 대상지 18곳을 선정하고 국비 120억원을 투입한다고 19일 밝혔다.

우리동네 맑은공기 종합 지원사업은 주민 생활 지역과 인접한 소규모 대기오염물질 배출사업장을 대상으로 정부가 사전 기술 자문, 대기오염 방지시설 및 사물인터넷 측정기기 개선, 사후 감시 등 전주기 집중 관리를 지원하는 프로그램이다. 중소기업의 경제적 부담을 완화하고 주민이 체감할 수 있는 지역 대기질 개선을 목표로 한다.

​ 경기도 전역에 올해 첫 고농도 미세먼지 비상저감조치가 내려진 13일 경기 수원시 영통구 일대가 안개와 미세먼지로 인해 뿌연 모습을 보이고 있다. 뉴스1

이를 통해 초미세먼지 농도를 최대 23%까지 줄일 수 있다는 게 기후부의 설명이다. 2019년부터 2024년까지 인천지역 소규모 사업장 방지시설 지원사업 효과를 분석한 결과, 지원사업장의 대기오염물질 배출량은 57.7% 저감됐고 대기 중 초미세먼지 농도도 21~23% 감소한 것으로 나타났다.

올해에는 총 18곳이 대상지로 선정됐다. 기존에는 오염 우심지역을 대상으로 5곳을 선정했다면 올해는 오염 우심지역 뿐만 아니라 민원이 빈번한 아스콘 업종, 석회 및 플라스터 제조업종까지 지원 대상을 확대했다.

대상지는 △서부산스마트벨리(부산) △성서산단 달성1차산단(대구) △하남산단(광주) △대전산단(대전) △고연공업지역(울산) △반월시회국가산단, 청산대전산단(경기) △횡성군·인제군 소재 개별입지(강원) △영동군 법화리 및 단양군 단양로 일원(충북) △천안시 소재 개별입지, 송산2산단(충남) △정읍시 소재 개별입지(전북) △포남공단(경북) △상평산단(경남) △금능농공단지(제주) 등이다.

기후부는 지방정부 등과 협력해 대상 지역의 악취 실태조사 및 첨단 감시장비를 활용한 정밀 대기질 조사를 실시한다. 또 오염원 분석 결과에 따른 고농도 오염 우심지역 사업장에 대해 녹색환경지원센터 등 지역 전문기관과 연계한 기술진단 및 개선방안 마련도 지원한다.

김진식 기후부 대기환경국장은 “산업단지 중심 지원에서 생활권 인접 개별 사업장까지 관리 범위를 확대해 주민이 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 하겠다”며 “기업에는 체계적인 지원을 강화하고 지역사회에는 투명한 감시 결과를 공유해 주민과 기업이 함께하는 지속가능한 대기 정책을 만들어 나가겠다”고 말했다.

