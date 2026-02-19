동아대·부경대, ‘교육국제화역량 인증제’ 인증대학 선정

동아대와 국립부경대가 교육부·한국연구재단 주관 2025년 ‘교육국제화역량 인증제(IEQAS)’ 인증대학으로 선정됐다.

19일 양 대학에 따르면 이들 대학은 학위과정과 어학연수 과정을 모두 통과하고, 다음달부터 2030년 2월까지 4년간 교육국제화역량 인증제(IEQAS) 인증대학 자격을 유지한다.

지난해 부경대에 입학한 외국인 유학생들이 오리엔테이션에서 단체 기념사진을 촬영하고 있다. 부경대 제공

‘교육국제화역량 인증제’는 우수 외국인 유학생 유치 확대 및 대학 국제화 역량 제고를 위해 불법체류율을 기본 지표로 △국제화 전략 및 비전 △유학생 선발·지원 △유학생 관리 및 성과 등 3대 평가영역에서 일정 수준 이상 국제화 역량을 갖춘 대학을 선정·인증하는 제도다.

IEQAS 인증을 받은 대학은 유학생 비자발급 절차가 간소화되고, 어학연수생 선발 시 연도별 신규 모집 정원의 100% 내에서 선발할 수 있다. 또 정부초청장학생(GKS) 수학대학으로 선정돼 해외 한국유학박람회 개최 시 참여 우대를 받고, 한국유학종합시스템 등 교육부 공식 사이트를 통해 소개된다.

이해우 동아대 총장은 “이번 인증으로 올해 외국인 유학생 3000명 유치 목표를 무난히 달성할 수 있을 것”이라며 “우수 외국인 유학생 유치와 질적 관리, 지역 정주에 이르기까지 모든 과정에 힘을 쏟겠다”고 말했다.

