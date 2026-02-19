“자고 나면 오르는 서울 집값”… 1월에만 0.91% 급등, 강남권 쏠림 심화

서울 송파구의 한 부동산 중개사무소 앞에 급매 안내문이 붙어 있다. 뉴스1

지난 1월 한 달간 서울 주택 매매가격이 0.91% 상승하며 가파른 오름세를 기록했다. 이는 주간 단위 상승률이 아닌 월간 기준 수치로, 서울 및 수도권 핵심지를 중심으로 매수세가 강하게 결집된 결과다.

19일 한국부동산원이 발표한 ‘2026년 1월 전국주택가격동향조사’ 결과에 따르면, 전국 주택 매매가격은 전월 대비 0.28% 상승했으며 서울(0.91%)과 수도권(0.51%)이 전체 상승장을 주도한 것으로 나타났다. 특히 서울 내에서도 송파구(1.56%), 동작구(1.45%), 성동구(1.37%), 용산구(1.33%) 등 정주 여건이 우수한 대단지와 재건축 추진 단지를 중심으로 쏠림 현상이 뚜렷했다.

매매 시장의 상승세는 임대차 시장으로도 옮겨붙는 모양새다. 전국 전세가격은 0.27%, 월세가격은 0.26% 각각 오르며 동반 상승세를 보였다. 서울 전세 시장은 학군지와 역세권 위주로 임차 수요가 지속되고 있으나 매물 공급이 이를 따라가지 못해 서초구(1.20%)와 동작구(0.67%) 등지에서 높은 상승폭을 기록했다. 월세 시장 역시 입지가 양호한 대단지를 중심으로 수요가 몰리며 서울(0.45%)과 수도권(0.36%) 모두 전월보다 오름폭이 커졌다.

한국부동산원은 이번 조사 결과에 대해 “서울·수도권에 소재한 학군지, 역세권 등 정주 여건 우수 단지 위주로 실수요 중심의 상승 흐름이 유지되고 있다”며 전·월세 시장 역시 “전반적인 매물량이 감소하고 있는 가운데 신축 단지와 학군지 등에 대한 임차 수요가 지속되며 전월 대비 상승했다”라고 분석했다.

다만 수도권 내에서도 외곽 지역이나 입주 물량이 과다한 일부 단지에서는 하락세가 나타나는 등 지역별 양극화 양상도 관측됐다. 지방은 0.06% 상승에 그쳤으며, 미분양 적체가 지속되고 있는 제주는 0.12% 하락해 전국적인 흐름과는 대조적인 모습을 보였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지