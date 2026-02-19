한때 슈퍼카만 15대…'국내 1호' 테슬라 사이버 트럭 차주, 김준수 일상 공개

MBC '전지적 참견 시점'

가수 겸 뮤지컬 배우 김준수가 자신의 특별한 일상을 공개한다.

오는 21일 방송되는 MBC 예능프로그램 '전지적 참견 시점' 386회에는 뮤지컬 매니지먼트 대표 김준수의 일상이 공개된다.

김준수는 과거 슈퍼카만 15대를 보유했던 일명 '자동차 덕후'로, 이날 그는 방송에서 테슬라의 전기 픽업트럭 '사이버 트럭'을 공개한다.

그는 앞서 해당 차의 '국내 1호 차주'로 화제가 된 바 있으며, 가수 지드래곤(G-DRAGON)도 같은 차를 소유해 주목을 받았다. 하지만 이후 정식 번호판을 1호로 등록한 차주는 김준수로 드러났다.

해당 차량 인수 소식은 외제차 직수입 판매처 블로그에 '테슬라 사이버 트럭 국내 최초 번호판 장착, 국내 1호 정식 출고 사이버 트럭'이라는 게시물이 게시되면서 알려졌다.

MBC '전지적 참견 시점'

한편, 김준수는 이날 방송에서 자신이 설립한 뮤지컬 전문 매니지먼트사로 출근하는 '대표님 모먼트'를 선보인다.

그는 전용 대표실 없이 회의실을 자신의 방으로 사용하고, 법인카드·월급도 받지 않는 등 소박한 경영 방식을 추구한다.

여기에 소속 배우 개런티 2배 이상 인상, 명절에 최고급 한우셋트를 선물하는 등 후한 복지도 관심을 집중시킨다.

통 큰 소속사 대표이자 연예인으로서 김준수의 일상은 오는 21일 오후 11시 10분 MBC '전지적 참견 시점'에서 방송된다.

