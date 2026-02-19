코스피, 사상 첫 5600선 돌파…‘19만전자’ 터치

코스피가 설 연휴를 마친 첫 거래일인 19일 5600선을 처음으로 돌파했다. 삼성전자는 ‘19만전자’ 고지에 올랐다.

삼성전자 서초사옥. 연합뉴스

한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 135.08포인트(2.45%) 오른 5642.09에 개장해 곧바로 5600선을 넘었다. 개인과 기관이 각각 846억 원, 169억 원 사들인 반면 외국인은 1144억 원 팔고 있다.

삼성전자는 전 거래일 대비 3.75% 오른 18만 8000원에 출발해 장 초반 5%대까지 상승폭을 키우며 19만 900원으로 장중 신고가를 기록했다. SK하이닉스도 장 초반 3% 안팎 상승하며 재차 ‘90만닉스’ 고지를 탈환했다.

이 외에도 현대차(0.60%), LG에너지솔루션(0.89%), 삼성바이오로직스(0.58%), SK스퀘어(3.41%) 등 코스피 시가총액 상위 종목 대부분이 상승세다.

코스피가 전 거래일(5507.01)보다 135.08포인트(2.45%) 오른 5642.09에 개장한 19일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시되고 있다. 뉴시스

설 연휴 직전 거래일인 13일 장중 5580선을 돌파했던 코스피는 소폭 하락한 채 마감했지만, 연휴 기간 미국 뉴욕 증시에 훈풍이 불며 이후 코스피도 상승 출발했다.

코스닥 지수는 전 거래일 대비 16.12포인트(1.46%) 오른 1122.20에 개장해 장 초반 1% 안팎의 상승률을 보이고 있다.

원·달러 환율은 전 거래일 주간거래 종가(1444.9원)보다 6.1원 오른 1451.0원에 출발했다.

