아침 영하권 추위, 낮부터 기온 ‘껑충’…대기 건조 [오늘날씨]

활짝 핀 매화. 연합뉴스

목요일인 19일은 오전 전국 대부분 지역이 영하권으로 춥겠지만, 낮부터는 기온이 올라 포근해지겠다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 -2.5도, 인천 -2.9도, 수원 -4.1도, 춘천 -7.0도, 강릉 1.4도, 청주 -2.3도, 대전 -3.8도, 전주 -3.7도, 광주 -2.2도, 대구 -3.1도, 부산 3.0도, 울산 0.1도, 창원 1.6도, 제주 4.3도 등이다.

낮 최고기온은 서울 6도, 인천 4도, 수원 7도, 춘천 8도, 강릉 11도, 청주 9도, 대전 9도, 전주 8도, 광주 9도, 대구 12도, 부산 12도, 제주 10도 등으로 예상된다.

경상권을 중심으로 대기가 매우 건조하겠고, 그 밖의 지역도 차차 대기가 건조해지겠다. 바람도 강하게 불면서 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있으니 산불과 각종 화재 예방에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’으로 예상된다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5~2.0m, 서해·남해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0~3.5m, 서해 0.5~1.5m, 남해 0.5~2.0m로 예상된다.

