“연휴 마지막날 언제 가장 막혀요?”…“오후 3~4시 절정”

설 연휴 마지막 날인 18일 전국 고속도로 곳곳에서 귀경길 정체가 본격화하고 있다. 오후 3시쯤부터 심해질 것으로 예상된다.

설날인 지난 17일 오후 서울 서초구 경부고속도로 잠원IC 인근에 귀경 차량 행렬이 늘어나고 있다. 뉴시스

한국도로공사에 따르면 이날 전국에서 자동차 485만대가 고속도로를 이용할 것으로 내다봤다. 수도권에서 지방으로 향하는 차량은 35만대, 지방에서 수도권으로 향하는 차량은 49만대로 추정된다.

귀경 방향 정체는 오전 7~8시쯤 시작돼 오후 3~4시쯤 가장 혼잡하고 오후 11~12시쯤 해소될 것으로 보인다.

오전 8시 기준 각 도시 요금소에서 서울 요금소까지 걸리는 최대 예상 시간은 부산 5시간 20분, 울산 5시간, 대구 4시간 20분, 목포 3시간 50분, 광주 3시간 40분, 강릉 2시간 40분, 대전 2시간 20분이다.

오전 10시50분 기준 경부선 서울 방향은 옥산 Hi~청주 휴게소 부근 11㎞, 안성 분기점 부근 2㎞, 양재 부근~반포 6㎞ 구간이 정체 중이다. 서해안선 서울 방향은 동서천 분기점 부근~동서천 분기점 1㎞ 구간에서 답답한 흐름을 보이고 있다.

귀성 방향은 대체로 원활한 흐름을 보일 것으로 예측된다. 서울에서 지방까지는 부산 5시간10분, 울산 4시간50분, 강릉 2시간50분, 양양 2시간10분(남양주 도착), 대전 1시간40분, 광주 3시간20분, 목포 3시간50분(서서울 도착), 대구 4시간10분이 걸릴 것으로 보인다.

