이수지, 부캐로 北 BJ 김부애 들고 왔다… "부디 무사 기원"

이수지가 새로운 부캐릭터로 북한 BJ '김부애'로 변신했다. 유튜브 채널 '핫이슈지' 영상 캡처

‘부캐 장인’ 이수지가 새로운 부캐릭터 북한 BJ '김부애'로 변신했다.

지난 17일 이수지는 자신의 유튜브 채널 ‘핫이슈지’에 ‘북조선 비줴이 김부애 당차게 인사올립네다.’라는 제목의 영상을 게재했다.

영상에서 이수지는 한복을 입고 북한을 연상시키는 공간을 배경으로 삼아 인터넷 방송을 진행하는 컨셉의 영상을 찍었다. 김부애의 뒤편에는 김정은 위원장원을 연상하게 하는 남성의 사진이 걸려 있고, 그로 추측되는 한 남성이 잠들어 있어 긴장감을 불러일으켰다.

이수지는 “동무들 안녕하십니까. 내래 김부애입니다. 즐거운 명절 되시라요”라며 당차게 인사를 했다. 그러면서 “내래 그간 사정이 있어서 방송을 좀 못켰습네다. 그 사정이 뭐냐면 내래 지금 아바이가 주무시고 계셔서 (목소리를) 크게 할 수 없는 점 량해 부탁드립니다”라고 방송을 시작했다.

'두쫀-쿠'에 대한 설명. 유튜브 채널 '핫이슈지' 영상 캡처

김부애는 “내래 남조선에서 류행하는 두쫀-쿠를 구해오느라 시간이 좀 걸렸습네다”라며 “두바이 쫀-득 쿠키라는 것인데 두명의 아바이가 만들었다고 해서 두바이 쫀-득쿠키라 부릅네다. 구해오느라 시간이 걸렸습네다”라고 ‘두바이 쫀득 쿠키’를 소개했다.

“아바이가 알면 내는 죽습니다”라는 김부애는 댓글창에 누군가 악성 댓글을 달자 “방장은 뭐 하고 있느냐”며 “당장 저 에미나이 끌고 가라”고 성을 내기도 했다.

'두쫀-쿠'에서 두만강을 건널 때의 모래 맛이 난다는 김부애. 유튜브 채널 '핫이슈지' 영상 캡처

시청자들의 후원 금액에 따라 ‘혁명의 야부리’ 리액션도 진행하는 김부애의 모습은 웃음을 자아냈다. ‘두쫀-쿠’를 한 입 맛본 김부애는 “기대하던 맛이 전혀 아니다”라며 “이 맛은 내가 두만강 건널 때 그때 먹었던 강바닥의 모래 맛이 나지 않습네까?”라고 평하면서도 ‘두쫀-쿠’를 전부 먹어치웠다.

이어 방송을 진행하며 새우피자를 먹던 김부애는 시청자들의 고민상담을 받다가 1000원짜리 후원금이 들어오자 ‘로동요 율동’을 리액션으로 선보이는 등 방송 진행에 인터넷 방송의 감초 같은 역할을 하는 요소들을 빠트리지 않았다.

1000원짜리 리액션인 '로동요 율동'. 유튜브 채널 '핫이슈지' 영상 캡처

방송을 마무리하며 김부애는 “다음에는 더 혁명적인 방송으로 돌아오겠습네다”라며 ‘구독’ 부탁도 잊지 않았다.

이를 본 네티즌들은 “뒷감당 어떻게 하려고”, “또 험한 거 들고 오셨다”, “이거 아슬아슬한데”, “부디 무사 기원”, “외국인이 보면 정말 북한 방송인 줄 알겠다”, “이제 핸드폰 보면 국정원에서 부재중 전화 999통 찍혀 있다”며 이수지의 표현력에 감탄을 표하면서도 파격적인 콘셉트에 우려의 시선을 보냈다.

