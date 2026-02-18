'충주맨' 떠난 충주시 유튜브… 후임의 '추노' 패러디가 심폐소생

'충주맨'의 후임 최지호 주무관의 '추노' 패러디 영상이 폭발적인 반응을 얻고 있다. 유튜브 채널 '충주시' 영상 캡처, 유튜브 채널 'KBS Drama Classic' 영상 캡처

‘충주맨’ 김선태 주무관이 사직한 이후 충주시 공식 유튜브 채널 ‘충주시’ 유튜브 구독자 22만 명이 이탈하며 위기를 맞은 가운데, 후임이 올린 영상이 폭발적인 반응을 얻고 있다.

지난 17일 유튜브 채널 ‘충주시’에는 ‘추노’라는 제목의 영상이 게재됐다.

설날 올라온 해당 콘텐츠는 김선태 주무관의 사직 선언 이후 처음 올라온 콘텐츠로, 후임인 최지호 주무관이 드라마 ‘추노’ 속 이대길(창혁 분)로 변신해 눈길을 끌었다.

최 주무관은 얼굴에 매직으로 수염을 그리고 분장을 해 이대길과 높은 싱크로율을 보였다. 그는 헝클어진 머리로 달걀을 허겁지겁 먹으며 웃다가 달걀을 떨어트리는가 하면, 끝내 달걀을 입에 문 채 고개를 숙이고 오열하는 모습을 보였다.

홀로 '충주시' 유튜브를 이끌어가야 하는 현 상황을 '추노' 속 한 장면으로 패러디한 최 주무관. 유튜브 채널 '충주시' 영상 캡처

이는 ‘추노’에서 이대길이 동고동락하던 왕손이(김지석 분)와 최장군(한정수 분)이 죽은 뒤 두 사람을 위한 밥상을 차려 놓고 함께 했던 과거를 그리워하다 끝내 오열하는 장면을 패러디한 것이다.

해당 장면은 갑작스레 김 주무관을 떠나보낸 최 주무관의 심정을 추노의 해당 장면에 빗대어 표현한 것으로 해석된다.

영상은 게재된 지 17시간 만에 조회수 200만 회를 훌쩍 넘었다.

해당 영상의 댓글창에는 “이 영상 올리고 갑자기 구독자 이탈 멈춘 게 웃긴다”, “지호 주무관 얼마나 막막한 심정일까”, “심폐소생 중”, “알겠어. 우리가 잘못했어…” 등 김 주무관 없이 홀로 ‘충주시’ 유튜브를 이끌어가야 하는 최 주무관을 위로하고 응원하는 댓글로 가득했다.

김선태 주무관의 퇴사 인사. 유튜브 채널 '충주시' 영상 캡처

앞서, 지난 13일 ‘충주맨’ 김선태 주무관의 퇴사 소식이 전해진 이후 구독자 수 100만 명을 바라보던 ‘충주시’ 유튜브 채널은 순식간에 22만명의 구독자가 이탈했다.

김 주무관의 갑작스러운 퇴사 소식에 ‘사내 괴롭힘’, ‘왕따설’ 등 여러 추측이 난무하자 김 주무관은 지난 16일 “최근 저의 퇴사와 관련하여 여러 추측과 이야기가 나오고 있다. 특히 일부에서 제기된 ‘왕따설’과 같은 내부갈등에 대한 내용은 사실이 아니다”라고 밝혔다.

그러면서 “여러 보도와 추측으로 인해 충주시 동료들이 공격당하고, 이를 넘어 전체 공직자에 대한 비판으로 이어지는 것에 진심으로 가슴이 아프다”며 “더 이상 확인되지 않은 추측과 무분별한 비판이 확대되지 않기를 바란다”고 전했다.

