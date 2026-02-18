팀 동료 야마모토 상대 홈런 때린 김혜성 "개막 로스터 목표"

미국프로야구 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스(LA) 다저스에서 뛰는 김혜성(27)이 팀 동료 야마모토 요시노부(일본)를 상대로 홈런을 쳤다.



일본 매체인 산케이 스포츠는 18일 "야마모토가 실전연습 투구에서 김혜성에게 왼쪽 담장을 넘는 타구를 허용했다"고 보도했다.



다저스는 미국 애리조나주 글렌데일에서 스프링캠프를 진행 중이다.



일본 매체 보도에 따르면 이날 캠프 두 번째 라이브 불펜투구에 나선 야마모토는 타자 8명을 상대하며 33구를 던져 피안타 3개, 탈삼진 2개를 기록했다.



이날 야마모토는 김혜성 외에 카일 터커, 안디 파헤스, 테오스카 에르난데스, 마이클 시아니가 타석에 있는 가운데 투구했다.



산케이 스포츠는 "김혜성에게 직구를 던지다가 좌중간 펜스를 넘는 타구를 내줬으나 터커와 파헤스를 삼진으로 잡아내며 월드베이스볼 클래식(WBC)을 향해 순조로운 모습이었다"고 평가했다.



한편 김혜성은 이날 다저스 구단 인터넷 홈페이지에 실린 인터뷰를 통해 "작년에는 만족스럽지 못했다"며 "개선해야 할 부분을 알게 됐고, 잘 준비해서 개막 로스터에 들고 싶다"고 말했다.



지난 시즌 MLB에 데뷔한 김혜성은 71경기에 나와 타율 0.280(161타수 45안타), 홈런 3개, 17타점, 도루 13개를 기록했다.



2025시즌은 마이너리그에서 시작해 올해 첫 개막전 출전에 도전한다.



다저스의 주전 2루수로 예상됐던 토미 에드먼이 부상 때문에 개막전 출전이 어려워지면서 김혜성에게 더 기회가 돌아갈 가능성이 제기된다.



데이브 로버츠 다저스 감독은 "김혜성은 작년에 주어진 기회 안에서 좋은 시즌을 보냈다"며 "성실한 선수고, 믿고 내보낼 수 있는 선수인 만큼 올해 더 많은 기회가 있을 것"이라고 김혜성을 격려했다.



김혜성은 "어느 한 부분을 보완해야 할 것이 아니고, 타격이나 내·외야 수비 등 모든 면에서 발전해야 한다"며 "로스터에 이름을 올리고, 매 경기 나가는 것이 목표"라고 다짐했다.



김혜성은 3월 초 일본에서 열리는 WBC에 출전할 예정이다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지