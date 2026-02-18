인하공전, 교육부 주관 “교육국제화역량 인증제’ 우수대학 선정

인하공업전문대학은 교육부 주관의 ‘2025년 교육국제화역량 인증제(IEQAS)’에서 우수 인증대학으로 선정됐다고 18일 밝혔다. 향후 외국인 유학생 비자 발급 절차 간소화, 정부 초청 장학생(GKS) 사업 참여 시 가점 부여 등 여러 행정적 혜택을 받게 됐다. 글로벌 교육 경쟁력을 한층 강화할 기반이 갖춰졌다는 평이다.

이번 인증제는 외국인 유학생 유치 및 관리 역량, 교육과정 운영, 학생 지원, 불법 체류율 관리 등 대학의 국제화 역량 전반을 종합적으로 살펴보는 것이다. 이 중 우수 인증대학은 교육의 질과 운영 체계에서 높은 평가를 받은 대학에 부여된다.

인하공전은 △외국인 유학생 학업 및 생활 지원 △체계적인 한국어·전공 교육 운영 △유학생 적응 지원 프로그램과 관리 시스템 안정적 운영 등에서 우수한 성과를 인정받았다. 인하공전은 앞으로도 글로벌 직업교육 허브로의 위상을 더욱 공고히 해 나갈 계획이다.

김성찬 총장은 “그동안 국제화 교육의 질을 높이기 위해 지속적으로 노력해 온 결과”라며 “외국인 유학생들이 안정적인 환경에서 학업에 전념할 수 있도록 돕고, 세계의 산업 현장에서 활약할 수 있는 실무형 인재 양성에 힘쓰겠다”고 말했다.

