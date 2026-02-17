美-이란, 군사 긴장 속 핵담판 종료…호르무즈 해협 일시 폐쇄도

협상 결렬 시 이스라엘도 참전…중동 분쟁 확전 가능성도
스위스 제네바에서 열린 이란과 미국의 2차 핵 협상이 종료됐다. 회담 도중 이란 해군이 전세계 원유 수송의 핵심 통로인 호르무즈 해협 일부를 수 시간 동안 폐쇄하겠다고 발표하고, 미국도 인근 해역에 항공모함을 추가 파견하는 등 양국 간 군사적 긴장감은 여전히 높은 상태다.
17일(현지시간) 알자지라통신 등에 따르면 아바스 아라그치 이란 외무장관은 이날 미국과 진행한 2차 핵 협상에서 “몇 가지 합의점과 주요 원칙을 도출했고, 이를 바탕으로 문서 초안을 작성할 것”이라고 밝혔다.
다만 핵 합의에 도달한 것은 아니라고 강조했다. 아라그치 장관은 “곧 합의에 도달할 것이라는 의미는 아니다”라면서 “합의를 향하는 과정은 시작됐다”고 부연했다. 아울러 3차 협상 날짜 일정은 아직 잡히지 않았다고 밝혔다.
이날 핵 협상은 현지시간 오전 10시쯤 시작해 약 4시간가량 진행됐다. 이란 측에서는 아라그치 장관이, 미국 측에서는 스티브 위트코프 미국 대통령 특사, 도널드 트럼프 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너가 참석했다.
이번 회담은 지난해 6월 미국과 이스라엘이 이란의 핵 시설을 공습한 이후 열리는 두 번째 회담이다. 양국은 지난 6일 오만 무스카트에서 회담을 가진 바 있다.
이날 협상 종료를 약 2시간 앞두고 이란 혁명수비대 해군이 군사훈련을 위해 호르무즈 해협 일부를 봉쇄한다고 발표하면서 인근 지역의 군사적 긴장이 고조됐다. 이란이 호르무즈 해협을 폐쇄한 것은 미국의 핵 시설 공습 이후 처음이다.
이 같은 조치는 이날 열린 핵 회담에서 협상력을 극대화하기 위한 것으로 해석된다. 이란 혁명수비대는 전날 군사훈련을 시작해 이란 곳곳에서 발사된 미사일로 호르무즈 해협의 목표물을 타격하는 등 실사격 훈련을 벌였다.
한편 미국은 몇 주에 걸친 대이란 작전 가능성에 대비해 인근 해역에 핵항공모함을 배치하고 있다고 로이터 통신이 미국 소식통을 인용해 전했다. 실제로 미국 핵항공모함 USS 에이브러햄 링컨함이 이란에서 약 700㎞ 떨어진 아라비아해에서 포착됐다고 BBC방송 등 다수의 외신이 보도했다.
협상이 결렬되면 중동 분쟁이 확전될 가능성이 있다. 미국 CBS방송은 도널드 트럼프 대통령이 지난해 12월 플로리다주 마러라고에서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 만나 ‘미국과 이란 사이 핵 협상이 결렬되면 이스라엘의 이란 탄도미사일 프로그램 공격을 지지하겠다’고 말했다고 보도한 바 있다. 이란 또한 미국과 이스라엘이 군사 행위를 단행하면 그에 상응하는 조치로 맞서겠다고 밝힌 상태다.
