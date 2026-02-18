미국 흑인 인권운동가 제시 잭슨 목사 별세

미국의 저명한 흑인 인권 운동가로 대권에도 도전했던 제시 잭슨 목사가 별세했다고 17일(현지시간) 유족이 성명을 통해 발표했다. 향년 84세.

이날 로이터 통신 등에 따르면 유족은 성명에서 잭슨 목사의 부고를 알리며 “아버지는 우리 가족뿐 아니라 전 세계의 억압받고 소외된 이들, 목소리 없는 이들을 섬기는 지도자였다”고 추모했다.

지난 2022년 1월 11일(현지시간) 제시 잭슨 목사가 미국 조지아주 애틀랜타의 애틀랜타 유니버시티 센터 컨소시엄에서 조 바이든 대통령이 헌법상 투표권에 대해 연설하는 모습을 듣고 있다. AFP연합뉴스

유족은 성명에서 잭슨 목사가 사인은 밝히지 않았다. 잭슨 목사는 희귀하고 심각한 신경퇴행성 질환인 진행성 핵상마비(PSP) 치료를 위해 지난해 11월 입원했다고 그가 설립한 레인보우 푸시 연합(Rainbow PUSH Coalition·RPC)이 밝혔다. 그는 2017년 파킨슨병 진단을 받았다고 발표했다.

잭슨 목사는 그의 멘토였던 마틴 루서 킹 목사가 주도한 1960년대의 격동적인 민권 운동 시절부터 미국 흑인과 소외 계층의 권익 향상에 앞장서 왔다.

시카고를 기반으로 활동하며 1971년 흑인 민권 단체 오퍼레이션 푸시를, 1984년에 여성 권익과 성소수자 권익까지 아우르는 민권 단체 전미 레인보우 연합을 각각 설립했다. 두 단체는 1996년 레인보우푸시연합으로 합병됐다. 잭슨 목사는 2023년 RPC 회장직에서 물러나기 전까지 50년 이상 단체를 이끌며 인권 운동에 투신했다.

잭슨은 1968년 킹 목사 암살 이후 그의 뜻을 이어 두 차례 대통령 선거에 출마했으나 뜻을 이루지는 못했다. 1984년 대선 출마를 결심한 그는 대중 영합적인 선거 운동을 위한 수단으로 ‘전국 무지개 연합(National Rainbow Coalition)’을 설립했다. 1988년에 다시 도전했으나 매사추세츠 주지사 마이클 S. 듀카키스가 후보로 지명됐다. 잭슨은 1992년 민주당이 빌 클린턴을 앞세워 백악관을 탈환했을 때 세 번째 대선 출마를 포기했다. 클린턴 대통령은 그를 아프리카 특사로 임명했고 2000년에는 미국 최고 시민 훈장인 대통령 자유 훈장을 수여했다. 2008년 버락 오바마 전 대통령이 대통령에 당선되기 전까지 흑인으로서 잭슨 목사만큼 주요 정당의 대통령 후보 지명에 근접한 인물은 없었다.

1988년 6월 8일 캘리포니아주 민주당 예비선거에서 매사추세츠 주지사 마이클 S. 듀카키스에게 패배한 뒤 로스앤젤레스 힐튼 호텔에서 제시 잭슨이 딸 산티타와 아들 조너선(맨 오른쪽)과 함께하고 있다. AP연합뉴스

그는 언어의 힘과 비범한 에너지, 그리고 야망을 통해 인종적으로 모호했던 시대, 짐 크로우 법이 여전히 생생한 기억으로 남아있고 흑인의 정치적 권력이 현실보다는 열망에 가까웠던 시대에 도덕적, 정치적 영향력을 행사하는 인물이었다고 NYT는 평가했다.

그는 미국 사회에 만연한 불평등에 맞서 싸우기 위해 적극적인 정부의 지원을 받는 다인종 연합이라는 비전을 제시했다. 이는 민주당 진보 진영의 핵심 사상으로 남아 있으며 ‘흑인의 목숨은 소중하다(Black Lives Matter)’와 같은 단체에 영감을 주었다.

잭슨은 1941년 10월 8일 사우스캐롤라이나주 그린빌에서 제시 루이스 번스라는 이름으로 태어났다.

1943년 그의 어머니는 찰스 잭슨과 재혼했고 부부에게 아들이 생기자 제시는 오두막집에 사는 외할머니 댁으로 보내졌다.

친아버지에게 버림받고 새아버지에게도 온전히 받아들여지지 못한 그는 다른 아이들에게 놀림을 당하며 인종차별이 만연했던 남부의 계급 제도를 뼈저리게 경험했다. 동시에 그는 넘치는 에너지, 뛰어난 지능, 그리고 탁월한 운동 능력으로 두각을 나타냈다.

그는 1959년 고등학교를 졸업한 후 미식축구 장학금을 받고 일리노이대 어바나-샴페인 캠퍼스에 입학해 처음으로 짐 크로우법(인종 차별 분리정책)의 억압에서 벗어날 수 있었다.

미국의 대표적 흑인 인권운동가이자 정치인이었던 제시 잭슨(1941∼2026) 목사. 사진은 민주당 대선 후보 출마를 선언한 1984년 지지자들 앞에서 연설하는 모습이다. AP연합뉴스

잭슨은 1963년 6월 수백 명의 학생들을 도심으로 불러 모은 행진을 이끌다 다음날 체포되 정치적 데뷔를 했다고 NYT는 전했다. 그는 학부 시절 변호사도 고려했지만 목회자의 길을 택해 1964년 대학 졸업 후 시카고 신학대학원에 입학했다.

1965년 3월 앨라배마주 셀마에서 흑인 시위대가 구타당하는 모습을 보고 충격을 받은 그는 신학교 식당 테이블 위에 올라가 다른 학생들에게 함께 그곳으로 가자고 제안하면서 흑인 인권 운동에 뛰어들었다.

1967년경 그는 프로그램을 홍보하면서 전국적인 명성을 얻기 시작한 뒤 졸업을 6개월 앞두고 신학교 공부를 그만두고 시민권 운동에 전념했다. 나중에 킹 목사 밑에서 일하게 된 후 시카고의 한 교회 목사에게서 안수를 받았다. 킹 목사는 잭슨에게 지적이고 영적인 롤모델이자 아버지 같은 존재가 되었다.

잭슨은 킹 목사 측근 중 가장 논란이 많은 인물이기도 했다. 그는 지도부의 일원이면서 시카고를 기반으로 거의 독자적인 행보를 보였다.

그는 1968년 4월 킹 목사가 파업 중인 환경미화원들을 지지하기 위해 멤피스를 방문했다가 로레인 모텔 2층 객실에서 총에 맞은 후 달려간 여러 보좌관 중 한 명이었다.

1984년 레바논에서 비행기 격추 후 투옥된 해군 중위 로버트 O. 굿맨 주니어의 석방을 이끌어낸 그의 비공식 세계 순방 외교는 그를 정치적 영향력로 만들었다.

그는 2023년 레인보우 푸시 연합의 대표직에서 공식적으로 물러났으나 집회와 공개 행사에 계속 참여했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지