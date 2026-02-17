국제결혼 늘더니 결국… 초·중·고교 다문화 학생, 꾸준히 증가해 20만명 넘어서

게티이미지뱅크

초·중·고교 다문화 학생이 꾸준히 증가한 것으로 나타났다. 이러한 가운데 부모 모두 외국인인 가정에서 태어난 학생이 크게 늘었다.

한국교육개발원(KEDI) 교육통계서비스에 따르면 지난해 4월1일 기준 전국 초·중등학교 다문화 학생 수는 총 20만2208명으로 집계됐다. 이는 전년 대비 8394명(4.3%) 증가한 수치다.

학교급별로는 초등학생이 11만6601명으로 가장 많았고 중학생 5만1172명, 고등학생 3만3622명, 각종학교 813명 순이었다.

다문화 학생은 국제결혼가정 자녀(부모 중 한 명이 한국인)와 외국인 가정 자녀(부모 모두 외국인)로 구분되는데 최근에는 외국인 가정 자녀의 증가세가 두드러지고 있다.

지난해 외국인 가정 자녀는 5만2876명으로 2024년 4만710명보다 5866명(12.5%) 늘었다. 2020년 2만4453명과 비교하면 5년 사이 2.2배 수준으로 증가한 것이다.

지역별로는 경기도가 2만2380명(42.3%)으로 가장 많았으며 서울 7723명, 인천 6169명, 충남 4149명, 경남 2535명 순으로 나타났다.

