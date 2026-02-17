2025년 4분기 한국 성장률, 최하위권… 올 최대 불확실성은 미국발 관세 충격

지난해 4분기 우리나라 실질 국내총생산(GDP) 성장률이 세계 주요국 중 최하위권으로 밀린 것으로 나타났다. 올해 한국의 성장률은 반도체 산업 호조세로 2.0%에 육박할 것이란 전망이 지배적이지만, 미국의 관세 인상 등 불확실성 역시 상존하고 있다는 분석이다.

부산항 북항이 분주한 모습이다. 연합뉴스

17일 한국은행 경제통계시스템에 따르면 한국의 지난해 4분기 GDP 성장률은 -0.276%로, 전날까지 속보치를 발표한 24개국 중 22위에 그쳤다. 아일랜드가 -0.571%로 가장 낮았고, 노르웨이가 –0.333%로 그 다음이었다. 4분기 경제가 역성장한 나라는 캐나다(-0.1%)와 에스토니아(-0.012%)까지 포함해 5개국뿐이었다.

리투아니아는 1.709%로 4분기 성장률이 가장 높았고, 인도네시아(1.338%), 중국(1.2%), 폴란드(1.042%), 포르투갈(0.8%), 멕시코(0.8%) 등이 뒤를 이었다.

지난해 우리나라 분기 성장률은 각종 리스크에 노출되며 롤러코스터와 같은 모습을 보였다. 지난해 1분기 성장률은 비상계엄 사태 여파에 따른 소비심리 위축 등으로 –0.219%까지 하락했다. 2분기에는 미국 관세 인상 충격에도 수출 호조 덕분에 0.675%로 선방했고, 3분기 1.334%로 예상보다 높은 수치를 기록했다. 이어 4분기에는 3분기 고성장 기저효과에 더해서 국내 건설 경기 부진이 이어지면서 1분기보다 낮은 –0.276%로 주저앉았다. 연간 성장률은 1.0%로 집계됐다. 반올림하지 않으면 0.97%에 그쳤다.

올해 한국 경제도 여러 변수에 노출돼있다. 한은은 지난해 11월 경제전망 때 올해 성장률을 1.8%로 예상했으며, 이후 반도체 사이클 장기화 등의 영향으로 상향 조정 가능성이 커졌다고 언급했다.

그러나 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 신속한 대미 투자를 촉구하며 한미 합의에 따른 관세율 15%를 25%로 높이겠다고 경고하며 불확실성이 커졌다.

한은은 오는 26일 수정 경제전망을 통해 ‘비관 시나리오’에 미국 관세 충격 리스크를 추가할 것으로 보인다. 한은은 지난해 8월 전망 당시 미국의 평균 관세율이 25%로 높아지면 성장률이 기본 전망치보다 -0.2%포인트 낮아질 수 있다고 봤다. 한미 무역 협상 타결 뒤인 지난해 11월 전망 때는 미 관세 충격 대신 반도체 수출 둔화 가능성을 비관 시나리오로 다뤘다.

한국개발연구원(KDI)도 최근 올해 성장률을 1.9%로 종전(지난해 11월·1.8%) 대비 0.1%포인트 상향 조정하면서도 통상 분쟁이 격화될 경우 우리 경제에 하방압력으로 작용할 가능성이 있다고 밝혔다. KDI는 “미국의 상호관세 및 반도체 등 전자제품 관세에 대한 불확실성이 높게 유지되고 있으며, 향후 높은 관세가 부과될 경우 우리 수출에 하방 압력으로 작용할 것”이라고 내다봤다.

