귀경길 극심한 정체… 서울∼부산 7시간

설날인 17일 전국 고속도로 통행량이 늘어 극심한 정체 현상을 보이고 있다. 설날 이후 연휴가 짧아 귀경길이 한꺼번에 몰리면서 차량 흐름은 이날 자정 이후에야 풀릴 전망이다.

한국도로공사에 따르면 이날 전국 고속도로 교통량은 615만대로 예상된다. 수도권에서 지방으로 빠져나가는 차량은 44만대, 지방에서 수도권으로 진입하는 차량은 47만대로 예상된다.

설날 당일인 17일 서울 서초구 잠원IC 인근 경부고속도로 상행선(왼쪽)·하행선 방향 차량들이 서행하고 있다. 한국도로공사에 따르면 이날 전국에서 자동차 615만대가 고속도로를 이용할 것으로 보고 있다. 수도권에서 지방으로 향하는 차량은 44만대, 지방에서 수도권으로 향하는 차량은 47만대로 예상했다. 뉴스1

지방 방향 고속도로는 오전 7~8시쯤 정체가 시작돼 오후 1시~2시쯤 절정에 달한 뒤 오후 8~9시쯤 해소되겠다.

서울 방향 고속도로는 오전 7~8시쯤 정체가 시작돼 오후 3~4시쯤 절정에 이르렀다가 다음 날 오전 3~4시쯤 해소될 전망이다.

이날 오후 12시20분쯤 기준 경부고속도로 서울 방향 양산분기점~양산부근 6㎞, 금호분기점~칠곡분기점 5㎞, 영동3터널부근~영동1터널부근 6㎞, 비룡분기점~죽암휴게소 20㎞, 청주분기점~청주휴게소부근 23㎞, 천안분기점부근~천안 5㎞, 북천안부근~안성휴게소부근 18㎞, 기흥~신갈분기점부근 8㎞, 판교~판교분기점 2㎞, 달래내부근~반포 8㎞ 구간 정체가 나타난다.

부산 방향으로는 죽전부근~수원 6㎞, 남사진위부근~남사부근 3㎞, 망향휴게소~천안부근 4㎞, 독립기념관~천안호두휴게소부근 7㎞, 대전~비룡분기점 3㎞, 금호분기점~도동분기점 5㎞ 구간 차량 흐름이 답답하다.

영동고속도로는 강릉 방향 서창분기점~월곶분기점부근 2㎞, 안산~안산분기점 2㎞, 반월터널~부곡 8㎞, 마성터널~양지터널부근 9㎞, 마성~양지터널부근 9㎞ 구간 가다 서기를 반복하고 있다.

인천 방향으로는 대관령1터널~대관령부근 4㎞, 진부부근~진부2터널 6㎞, 평창~둔내터널 10㎞, 횡성휴게소부근~새말 6㎞, 강천터널부근~여주분기점 10㎞, 여주분기점~호법분기점부근 13㎞, 용인휴게소~용인 4㎞, 동수원부근~동군포 12㎞, 군포~반월터널부근 5㎞, 군자분기점~월곶분기점부근 4㎞ 구간 정체가 나타난다.

설날인 17일 서울 서초구 경부고속도로 잠원IC 인근에 귀경 차량 행렬이 늘어나고 있다. 뉴시스

서해안고속도로는 서울 방향 고창분기점부근~고창 6㎞, 부안부근~부안 3㎞, 대명터널부근~동서천분기점 10㎞, 당진분기점부근~서평택부근 31㎞, 서평택분기점부근~화성휴게소부근 14㎞, 비봉~용담터널 6㎞, 광명역~금천 7㎞ 구간, 목포 방향 서서울요금소~순산터널부근 5㎞, 팔곡분기점~용담터널 2㎞, 팔탄분기점부근~화성휴게소부근 6㎞ 구간 차량 흐름이 답답하다.

중부고속도로는 하남 방향 남이분기점~서청주부근 7㎞, 진천터널부근~진천부근 11㎞, 음성휴게소부근~남이천IC부근 14㎞, 경기광주분기점부근 3㎞, 중부3터널부근~중부1터널부근 6㎞ 구간, 남이 방향 호법분기점~모가부근 2㎞, 진천부근~진천터널부근 12㎞ 구간 가다 서기를 반복하고 있다.

서울양양고속도로는 양양 방향 덕소삼패부근~남양주요금소부근 4㎞, 화도분기점부근~서종부근 2㎞ 구간, 서울 방향 양양분기점부근 2㎞, 서양양~인제터널부근 10㎞, 내촌~내촌부근 4㎞, 동홍천~북방2터널 6㎞, 남춘천부근~가평휴게소부근 9㎞, 설악~설악부근 4㎞, 서종부근~화도 5㎞, 남양주요금소부근~강일 6㎞ 구간 정체가 나타난다.

이날 오후 1시 요금소 기준 승용차를 이용한 주요 도시 간 예상 소요 시간은 하행선 △서울~부산 6시간50분 △서울~대구 5시간50분 △서울~광주 4시간30분 △서울~대전 3시간 △서울~강릉 3시간 △서울~울산 6시간30분 △서서울~목포 4시간40분이다.

상행선은 △부산~서울 10시간 △대구~서울 9시간 △광주~서울 8시간50분 △대전~서울 4시간50분 △강릉~서울 5시간50분 △울산~서울 9시간40분 △목포~서서울 9시간20분이다.

한편 설 연휴 기간인 15일부터 18일까지 나흘간 고속도로 통행료가 면제된다.

