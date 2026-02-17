즉석 사진관 매출 3000억 넘었지만…폐업 건수도 4년 새 3배 넘게↑

'인생네컷'과 같은 즉석 사진관의 매출이 3000억원을 넘어선 가운데, 폐업 건수는 4년 새 3배 넘게 늘었다. 창업 열풍으로 점포가 크게 증가했지만, 경쟁이 심화하면서 문을 닫는 곳도 많아진 것으로 분석된다.

한 즉석 사진관에서 촬영한 즉선 사진 모습. 연합뉴스

17일 국회 재정경제기획위원회 소속 조국혁신당 차규근 의원실이 국세청으로부터 제출받은 자료에 따르면, 2024년 ‘즉석사진 촬영기 운영업’의 과세표준(매출)은 3196억원으로 집계됐다. 2020년 1344억원과 비교하면 4년 만에 2.4배로 성장했다.

연도별 매출은 2021년 1337억원, 2022년 2471억원, 2023년 2906억원으로 꾸준히 늘었다.

반면 폐업 건수도 빠르게 증가했다. 2024년 폐업 건수는 611건으로, 2020년 176건 대비 크게 뛰었다. 연도별로 보면 2021년 195건, 2022년 296건, 2023년 514건으로 증가 추세가 뚜렷하다.

한동안 정체됐던 ‘인형뽑기방’은 매출이 늘어나는 흐름을 보였다. 해당 업종 매출은 2020년 460억원에서 2023년 584억원으로 늘었다가 2024년 1241억원으로 배 이상 뛰었다. 폐업 건수 역시 안정화됐다. 2020년 979건에 달했던 폐업은 2024년 506건으로 절반 수준으로 줄었다.

