“中, 쓰촨성에 비밀 핵시설 확장”

중국이 쓰촨성 산악지대 여러 곳에 설치된 비밀 핵시설을 최근 수년간 확장하고 보강해온 것으로 드러났다는 보도가 나왔다.

미국 뉴욕타임스(NYT)는 15일(현지시간) 지리공간 정보분석 전문가 레니 바비아즈 박사가 이 장소들에 대한 위성사진 등 시각적 증거를 분석하고 이를 NYT와 공유했다고 전했다. 보도에 따르면 중국은 쯔퉁의 핵시설에 새로운 벙커와 성벽을 건설하고 있으며, 파이프가 가득 설치된 점을 볼 때 매우 유해한 물질을 다루고 있을 가능성이 있다.

사진=게티이미지뱅크 제공

핑퉁이라는 지역에는 플루토늄 핵탄두 코어를 제조하는 시설이 있는 것으로 추정되며, 2중 담이 설치돼 있다. 이곳의 주요 건물에는 110ｍ 높이의 환기 굴뚝이 설치돼 있으며, 최근 수년간 새로운 환기구와 열 분산기가 설치됐고 근처에서 추가 공사가 이어지고 있다. 핑퉁 시설 입구에는 “불망초심, 뢰기사명(不忘初心，牢記使命)”이라는 구호가 적혀 있으며, 글자가 커서 우주에서도 볼 수 있는 것으로 알려졌다. 해당 구호는 “초심을 잊지 말고 사명을 굳건히 기억하자”라는 뜻으로, 시진핑 중국 국가주석과 중국 공산당이 애국주의를 강조하기 위해 쓰는 구호다.

바비아즈 박사는 “이런 장소들에서 보이는 변화는 글로벌 강대국이 되겠다는 중국의 목표와 부합한다”며 “핵무기는 그런 목표의 핵심 부분"이라고 말했다. 그는 중국 내 핵시설 장소들은 모자이크를 이루는 조각과 같으며 전체적으로 보면 급격히 성장하는 패턴이 보인다며 “이 장소들 모두에서 변화가 있어왔지만 전반적으로 그런 변화가 2019년부터 가속화했다”고 설명했다.

토머스 디나노 미국 국무부 군비통제·국제안보 담당 차관은 지난 6일 제네바에서 열린 행사에서 중국이 전 세계적 모라토리엄을 어기고 비밀리에 ‘핵 폭발 실험’을 했다고 공개적으로 주장했다.

다만 중국 측은 미국 측의 이런 주장이 허위라고 반박했으며, 전문가들 사이에서는 디나노 차관의 주장을 뒷받침하는 증거가 얼마나 확고한지에 대해 논란이 있다고 NYT는 설명했다.

미국 국방부가 매년 업데이트하는 추산의 최근 자료에 따르면 중국은 2024년 말기준으로 핵탄두 600여발을 보유하고 있었으며 2030년까지는 1000발을 보유할 것으로 예상된다.

지난 2025년 9월 3일 중국 베이징에서 열린 열병식 모습. 신화연합뉴스

국무부 공무원 출신인 매슈 샤프 매사추세츠공대(MIT) 핵안보정책센터 선임연구원은 중국의 핵무기 보유량이 수천발씩을 가진 미국과 러시아에 비하면 훨씬 적지만 보유량이 증가하고 있는 점이 우려스럽다고 말했다.

쯔통과 핑퉁에 핵시설들이 들어선 것은 60년 전으로, 미국이나 소련과의 전쟁에 대비해 후방 기지를 세워야 한다는 명분으로 내륙 지역에 대한 대대적 투자와 개발에 착수한 마오쩌둥 시대 ‘삼선건설’의 일부로 세워졌다. 하지만 1980년대 들어 중국이 미국·소련과 유지해 온 긴장관계가 완화되면서 삼선건설의 일환으로 설치된 핵시설들 중 여러 개가 폐쇄되거나 축소됐으며, 근무하던 과학자들이 인근 도시로 옮겨지기도 했다.

쯔통과 핑퉁 같은 시설들은 계속 운영되긴 했으나 시설 변화는 조금씩만 이뤄졌으며 이는 핵무기 보유량을 비교적 적은 상대로 유지한다는 당시 중국의 정책을 반영한 것이라고 바비아즈 박사는 설명했다. 그는 이 같이 핵무기 보유량 증가 자제 기조를 유지해오던 중국의 태도에 약 7년 전부터 변화가 생기면서 쓰촨성 소재 핵무기 시설들에서 건설 활동이 활발해졌다고 전했다.

이런 변화들 중 일부는 단순히 안전을 위한 시설개선일 수도 있고 잠수함 발사 미사일 등 신무기에 맞춰 탄두 설계를 수정하려는 것일 가능성도 있다는 지적도 나오지만 중국 핵무기 보유고가 늘어난다는 점에 대해 미국 측이 우려하는 것으로 전해졌다.

미국 국방부 중국·대만·몽골 담당 부차관보를 지냈고 지금은 싱크탱크 랜드 코퍼레이션에 정치분야 선임연구원으로 재직 중인 마이클 체이스는 핵을 앞세운 미국의 협박으로부터 대체로 자유로운 입장에 있기를 원하는 것이 중국의 의도라고 분석했다.

