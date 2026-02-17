서울 요금소까지 부산 10시간, 대구 9시간, 목포 9시간 20분

설날인 17일 귀경 행렬이 이어지며 서울로 향하는 고속도로 곳곳에서 정체를 빚고 있다.

한국도로공사에 따르면 이날 정오 기준으로 각 도시에서 서울 요금소까지 걸리는 최대 예상 시간은 부산 10시간, 울산 9시간 40분, 대구 9시간, 목포 9시간 20분,광주 8시간 50분, 대전 4시간 40분이다.

설날인 17일 귀경 행렬이 이어지며 서울로 향하는 고속도로 곳곳에서 정체를 빚고 있다. 사진은 설 연휴 둘째 날인 지난 15일 서울 서초구 잠원IC 경부고속도로 하행선이 정체 중인 모습. 뉴시스

고속도로 정체가 이어지면서 대부분 지역에서 오전 8시 기준으로 추산된 소요 시간보다 2∼3시간 가량 늘어났다.

반대로 서울에서 각 도시까지는 부산 7시간, 울산 6시간 40분, 대구 6시간, 목포 4시간 40분, 광주 4시간 30분, 강릉 3시간 10분, 대전 3시간 10분이다.

귀성길도 오전 8시쯤 보다 지역별 소요 시간도 1시간 가량 늘었다.

경부고속도로 서울 방향은 양산 분기점∼양산 부근 6㎞, 금호 분기점∼칠곡 분기점 5㎞, 대전∼죽암 휴게소 15㎞, 청주∼청주 휴게소 14㎞, 천안 입장거봉포도 휴게소∼안성 휴게소 15㎞ 등 여러 구간에서 차량이 느리게 가고 있다.

부산 방향도 신갈 분기점 부근∼수원 3㎞, 망향휴게소∼천안 부근 4㎞, 독립기념관∼천안 호두휴게소 부근 7㎞, 대전 부근∼비룡 분기점 3㎞ 등이 정체 상태다.

서해안고속도로는 서울 방향 일로 부근∼몽탄 3터널 부근 8㎞와 당진 분기점 부근∼서평택 부근 31㎞, 목포 방향의 경우 조남 분기점∼순산터널 부근 6㎞와 비봉 부근∼화성 휴게소 부근 9㎞ 구간 등 곳곳에서 차량 흐름이 원활하지 못하다.

중부내륙고속도로도 서울 방향인 감곡 부근∼여주 분기점 10㎞, 칠원 요금소∼남지 부근 15㎞ 등 여러 구간에서 정체가 이어지고 있다.

공사는 이날 전국에서 차량 615만대가 이동할 것으로 예상했다. 전날(505만대)보다 100만대 이상이 더 움직일 것으로 봤다.

수도권에서 지방으로 44만대, 지방에서 수도권으로 47만대가 이동할 것으로 보인다.

공사는 오후 3∼4시쯤 귀경길 정체가 극심하겠으며, 늦으면 다음 날 오전 3∼4시쯤 해소될 것으로 내다봤다.

귀성길은 오후 1시부터 2시 사이 가장 혼잡하고 오후 8∼9시 해소될 전망이다.

