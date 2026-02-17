“정체 심하대, 내일 새벽에 올라가”… 귀경 전쟁 시작, 오후 3~4시 절정 예상

설날인 17일 오전 귀성·귀경 행렬이 이어지면서 고속도로 곳곳에서 정체가 빚어지고 있다.

한국도로공사에 따르면 이날 오전 11시 기준 서울요금소에서 부산까지 걸리는 예상 시간은 7시간이다. 다른 주요 도시들은 울산 6시간 40분, 대구 6시간, 목포 4시간 30분, 광주 4시간 10분, 강릉 3시간 10분, 대전 2시간 50분 등이다.

17일 오전 귀성·귀경 행렬이 이어지며 고속도로 곳곳에서 정체를 빚고 있다. 사진은 설 연휴 둘째 날인 지난 15일 경부고속도로 서울 잠원 IC 인근이 서울을 빠져나가는 하행선 차량(오른편)으로 붐비는 모습. 연합뉴스

반대로 각 도시에서 서울까지는 부산 9시간 40분, 울산 9시간 20분, 대구 8시간 40분, 목포 9시간 30분, 광주 8시간 40분, 대전 4시간 이다.

귀성·귀경 차량으로 양방향 모두 정체가 심화되고 있다.

경부고속도로 부산 방향은 천안 분기점~천안 휴게서 부근 9km 구간에서 정체가 빚어지고 있다. 서울방향은 달래내 부근~반포 8km, 기흥 부근~수원 4km, 안성~안성휴게소 부근 7km구간에서 차량이 느리게 가고 있다.

세종시 정부세종청사 국토교통부에 마련된 설 특별교통대책 상황실에서 관계 부처 공무원들이 철도, 공항, 고속도로 등을 모니터링 하며 원활한 귀성·귀경을 위해 전국의 상황을 점검하고 있다. 뉴스1

한국도로공사는 이날 전국에서 차량 615만 대가 이동할 것으로 예상했다. 수도권에서 지방으로 44만 대, 지방에서 수도권은 47만 대가 이동할 것으로 보인다.

귀성길은 오전 7~8시쯤 정체가 시작돼 오후 1~2시에 가장 혼잡하다가 오후 8~9시쯤 해소될 전망이다. 귀경길은 오전 7~8시부터 정체되다가 오후 3~4시에 가장 극심할 것으로 예상되며, 늦으면 다음날 오전 3~4시쯤 해소되겠다.

