은행권 주담대, 7% 진입 목전…이자부담 늘어날 듯

은행권 주택담보대출(주담대) 금리가 7%대 진입을 목전에 두면서 부동산 대출 차주들의 이자부담도 커지고 있다.

17일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 시중은행의 주담대(5년 주기형) 금리는 지난 13일 기준 연 4.36~6.74%로 금리 상단이 7%대에 근접했다.

6개월 변동형 금리도 연 3.68~6.38%로 6%대 중반을 향해 가고 있다. 주담대 금리 산정의 기준이 되는 금융채 금리와 코픽스(COFIX·자금조달비용지수) 등이 지속 상승한 영향이다.

금융채 5년물(AAA) 금리는 3.687%로 지난해 말(3.499%)에서 0.188%포인트 높아졌다.

대출금리가 높게 유지되면서 영끌 차주들의 이자 부담은 가중될 전망이다. 5년 전 저금리 시기에 2%대의 금리를 적용받았지만, 최근 금리를 재산정할 경우 대출금리가 4~5%대 수준으로 뛸 수 있다.

은행권 금리 문턱이 높아지자 금융당국은 장기 고정금리 상품을 도입하는 방안을 검토 중이다.

만기 30년의 초장기 고정금리 주담대 상품 출시를 지원하는 방안이다. 현재 은행권 고정형 주담대는 5년 고정금리 적용 뒤 변동으로 전환되거나, 5년 주기형이 대부분이다.

다만 현재 주담대 금리의 경우 고정형이 더 높다 보니, 상대적으로 이자 부담이 적은 변동형을 선택하는 차주들이 늘고 있는 분위기다.

전체 가계대출의 변동금리 대출 비중은 51.1%로 지난 2024년 12월(53.2%) 이후 절반 이상을 차지했다.

