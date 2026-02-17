박나래 전 매니저, '주사이모' 저격에 입 열었다

코미디언 박나래 매니저 A씨가 박나래 등에서 불법의료행위 등을 한 혐의를 받는 이른바 주사이모 B씨가 자신을 저격한 것과 관련 당혹스러워했다.

17일 연예계에 따르면, A씨는 전날 한 매체와 인터뷰에서 '주사이모'가 소셜 미디어에 공개한 대화 속 인물이 자신이 맞다면서도 "(이 시점에) 갑자기 나를 저격한 이유를 모르겠다"고 반박했다.

코미디언 박나래. 뉴시스

A씨는 특히 평소 B씨와 개인적 친분이 없었다고 선을 그었다. "오직 박나래의 약을 받으러 가고 박나래가 주사를 맞으러 갈 때 본 것 빼고는 개인적 만남이 없었다"고 주장했다.

앞서 B씨는 지난 15일 소셜 미디어에 자신과 A씨가 나눈 메신저 대화를 공개하며 "너란 매니저. 나래가 그렇게까지 걱정됐다면 왜 경찰서가 아니라 언론이냐. 몇 년 전에 몰래 찍어둔 사진과 카톡 내용을 보관해 두었다가 그걸 '공익제보'라는 이름으로 언론에 넘기고, 참 아이러니 하다"고 썼다.

그러면서 "네 덕분에 참 많은 걸 배웠다. 사람을 믿는 법도, 지켜야 할 선도, 약속이 둘만의 신뢰가 아니라는 것도. 그리고 나 자신을 돌아보는 법도. 앞에서는 웃으며 사랑한다, 고맙다 말하던 너란 XXX"라고 덧붙였다.

B씨가 공개한 메시지를 보면 B씨는 매니저에게 "내가 20~30대 그렇게 20시간을 일하면서 산 듯" "그래서 열정이 많은 친구들 보면 나 같아서 안쓰럽고. 하지만 그래도 응원해. 뭐든 하면 끝을 보니깐 뭐라도 크게 될 거다"라고 말한다. 그러자 A씨는 "이렇게 말씀해 주셔서 감사하다"고 답한다.

B씨는 의료법 위반, 보건범죄단속에 관한 특별조치법 위반, 마약류관리법 위반 등 혐의로 경찰 조사를 받고 있다. 그는 국내 의사 면허가 없으면서 국내에서 병원 밖을 돌며 각종 의료행위 등을 한 거로 의심 받고 있다. B씨와 연루된 박나래 등은 B씨가 의사인 줄 알았다고 주장하고 있다.

<뉴시스>

