프로포폴 놔주고 40억 챙기기도…‘마약사범’ 의사 400명 육박

마약류 사범으로 경찰에 검거된 의사가 최근 3년간 증가한 것으로 나타났다. 지난해에는 400명에 육박했다.

국회 행정안전위원회 소속 더불어민주당 양부남 의원이 16일 경찰청으로부터 제출받은 자료에 따르면 지난해 마약류 사범으로 검거된 의사는 395명으로 집계됐다. 마약류 사범은 마약, 향정신성의약품, 대마 등을 직접 투약하거나 처방하는 것을 비롯해 제조, 유통, 소지한 사람을 의미한다.

연합뉴스

마약류 사범으로 검거된 의사는 최근 증가추세다. 2023년 323명, 2024년 337명에 이어 지난해에는 400명에 가까웠다.

경찰은 2022년까지 의사, 간호사 등을 묶어 의료인으로 마약사범을 집계했는데, 2023년부터 의사를 별도로 구분해 집계해 왔다.

마약류 사범으로 검거된 ‘의료인’은 2020년 186명, 2021년 212명, 2022년 186명이었다. 이를 고려하면 의사 마약사범은 매년 증가추세인 것으로 분석된다.

프로포폴 등 마약류를 의학적 목적으로 직접 다루는 의사들이 다른 직업군에 비해 마약류에 쉽게 빠지거나 처방할 수 있는 환경이 주된 요인으로 분석된다. 특히 의사들이 수면 마취제 계열의 마약류를 약물 중 하나로만 인식하면서 오히려 중독성이나 위험성을 잘 인식하지 못하는 경우도 있는 것으로 전해졌다.

실제 지난해 2월에는 전 프로야구 선수 등 105명에게 프로포폴 등 의료용 마약류를 불법으로 투약하고 40억여원을 챙긴 의사가 경찰에 붙잡히기도 했다.

한편 지난해 검거된 마약류 사범은 총 1만3353명이다. 직업별로는 전업주부 122명, 문화·예술·체육인 59명, 공무원 33명, 교수·교사(사립) 6명 등도 검거됐다.

