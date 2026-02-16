“세뱃돈 뽑을 곳이 없네”…5년간 ATM 7700여대가 사라졌다

금융 서비스의 디지털 전환 가속화 등 이유에서 일상 풍경 중 하나이던 현금자동입출금기(ATM)가 빠르게 자취를 감추고 있다.

서울 시내 한 시중 은행 ATM 모습. 연합뉴스

16일 국회 정무위원회 소속 국민의힘 이양수 의원실이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면 국내 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)과 지역은행 등 16개 은행이 운영하는 ATM 수는 지난해 6월 기준 2만9810대로 집계됐다. 5년 전인 2020년말 기준 3만7537대와 비교하면 무려 7727대가 줄었다.

연도별 추이를 살펴보면 감소세는 더욱 뚜렷하게 나타난다. 2021년 3만5307대와 2022년 3만3165대, 2023년 3만1538대에 이어 2024년 3만384대로 매년 수천대씩 감소하더니 지난해는 3만대 선마저 무너졌다.

은행들은 명절 기간 발생하는 현금 수요를 충족시키기 위해 고속도로 휴게소 등을 중심으로 이동 점포를 운영하며 대응에 나서고 있다.

지난해 설과 추석 연휴에 운영한 이동 점포는 각각 10곳으로 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 유행 당시 감염 확산 방지를 위해 전국적으로 단 2~3대만 운영했던 2021년과 비교하면 늘었다.

다만, 설치 장소가 경기 화성이나 양재 등 수도권 인근 휴게소에 집중된 데다가 이번 설에는 대부분 연휴 초인 15~16일에만 운영해 이용 편의성 측면에서는 한계가 분명하다는 지적이 나온다.

이양수 의원은 “이동 점포 운영 기간 확대와 함께 편의점 ATM 제휴 등 현금 접근성 개선을 위한 금융당국의 종합적인 점검이 필요하다”고 강조했다.

