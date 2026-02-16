검색

SK인텔릭스, ‘SUPEX 2026’ 개최…‘AI 웰니스 플랫폼’ 진화 의지 표명

김동환 기자 kimcharr@segye.com

SK인텔릭스 안무인 대표이사가 지난 10일 그랜드 워커힐 서울 비스타에서 열린 ‘SUPEX 2026’에서 비전과 전략방향을 발표하고 있다. SK인텔릭스 제공
SK인텔릭스는 서울 광진구 그랜드 워커힐 서울 비스타홀에서 구성원 간 소통과 화합을 위한 ‘SUPEX 2026’을 개최했다고 16일 밝혔다.

 

지난 한 해의 성과를 돌아보고 올해 더 큰 도약과 변화에 대한 결의를 다지기 위해 마련된 행사에는 안무인 대표이사를 비롯한 주요 경영진과 제품 관리·고객 서비스를 전담하는 현장 판매 조직 구성원 등 500여명이 참석했다.

 

자리에서 ‘AI Wellness Platform’ 진화 의지를 표명한 안 대표는 △렌탈 비즈니스의 본원적 경쟁력 강화 △고객 경험 혁신을 통한 AI 기반 Wellness Market 선도를 핵심 과제로 제시했다.

 

이어진 시상식에서는 판매와 서비스 등 각 영역에서 성과를 거둔 구성원 총 53명에게 상패와 상금이 수여됐고, 인기 가수 노라조와 임창정의 화려한 축하 공연이 행사의 대미를 장식하며 현장의 분위기를 최고조로 이끌어냈다.

 

안 대표는 “올해는 SK인텔릭스가 ‘AI Wellness Platform’ 기업으로 거듭나는 중요한 분기점이 될 것인 만큼 모든 구성원이 한마음 한뜻으로 힘을 모아 시장의 기대를 뛰어넘는 성과를 향해 함께 힘차게 나아가자”고 말했다.


