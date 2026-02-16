‘따뜻한 설 보내세유’ 더본코리아, 독거 어르신에 나눔 활동

더본코리아 빽다방사업본부 김장우 이사(왼쪽)와 구세군 강북종합사회복지관 이문재 관장이 기념사진을 촬영하고 있다. 더본코리아 제공

백종원 대표가 이끄는 더본코리아가 설을 맞아 구세군 강북종합사회복지관과 함께 지역 독거 어르신을 위한 따뜻한 나눔 활동을 진행했다고 16일 밝혔다.

이번 나눔 활동은 추운 겨울 홀로 명절을 보내야 하는 어르신들에게 따뜻한 온기를 전하고자 기획했다.

더본코리아는 구세군 강북종합사회복지관과 함께 강북구 내 독거 어르신과 도움이 필요한 이웃 500명에게 빽다방 음료 500잔과 베이커리 2종 세트 500개를 전달했다.

더본코리아 관계자는 “설 명절을 앞두고 홀로 명절을 보내는 어르신들께 따뜻한 온기를 전하고자 이번 나눔 활동을 준비했다”며 “앞으로도 지역사회와 함께할 수 있는 다양한 봉사활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.

더본코리아는 2015년부터 점주들의 자발적인 참여를 바탕으로 사랑의 짜장밥 나눔 행사 등 지역사회 봉사활동을 꾸준히 이어왔다.

기초생활수급자 가구를 비롯해 노인복지회관, 보육원, 군부대, 장애인복지관 등으로 나눔의 범위를 확대하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지