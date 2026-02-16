메가MGC커피, CJ ENM과 대형 콘서트…사회공헌 업무협약 체결

메가MGC커피를 운영하는 엠지씨글로벌이 글로벌 IP파워하우스 CJ ENM과 공연·문화 활동을 통한 사회공헌 업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다. 메가MGC커피 제공

메가MGC커피를 운영하는 엠지씨글로벌이 글로벌 IP파워하우스 CJ ENM과 공연·문화 활동을 통한 사회공헌 업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다.

지난 12일 서울 마포구 상암동 CJ ENM 센터에서 열린 협약식에는 엠지씨글로벌 김대영 회장과 CJ ENM 윤상현 대표이사 등 주요 경영진이 참석했으며, 양사는 공연·문화 활동 접근성을 높이고, 지역사회와 소외계층에게 문화향유 기회를 제공함으로써 문화적 격차 해소에 협력하기로 했다.

이번 협약을 통해 양사는 CJ ENM의 콘텐츠 제작 역량과 엠지씨글로벌의 인프라를 결합해 사회적 가치 창출이라는 공동 방향성 아래, 새로운 즐거움을 선사하는 데 초점을 맞춘 협업 구조를 만들어간다는 계획이다.

K-POP 아이돌과의 다양한 캠페인과 문화 마케팅으로 브랜드가 지향하는 ‘즐거움’의 가치를 고객 경험으로 확장해온 메가MGC커피는 협약을 통해 공연이라는 문화 콘텐츠 영역으로 브랜드 경험 확대와 일상의 소비를 넘어서는 다양한 방식의 즐거움을 고객에게 전할 것을 약속했다.

양사는 첫 공동 행보로 오는 5월 K-POP 아티스트를 초청한 대규모 공연 ‘엠카운트다운×메가콘서트(가제)’를 열고 즐거움의 가치를 함께 확대할 예정이다.

메가MGC커피는 고객 접점 중심의 홍보 활동, CJ ENM은 방송·음악·공연 콘텐츠 분야에서 축적한 기획력과 제작 노하우를 바탕으로 공연 기획과 운영 전반을 담당한다.

메가MGC커피 관계자는 “CJ ENM과의 협업으로 다양한 콘텐츠 개발과 사회 문화 활동을 선보이겠다”며 “고객과 사회가 함께 공감할 수 있는 즐거운 문화 경험을 만들어갈 예정이니 관심있게 지켜봐주시길 바란다”고 말했다.

