“우리 애가 꿈꾼다”는 유튜버의 민낯…상위 1%만 웃는다

유튜버 등 1인 미디어 창작자의 수입이 매년 큰 폭으로 증가하며 하나의 거대한 산업군으로 자리하지만 그만큼 소득 양극화도 거듭 두드러지고 있다.

국회 재정경제기획위원회 소속 국민의힘 박성훈 의원이 국세청으로부터 받은 ‘2020∼2024년 귀속분 1인 미디어 창작자 수입 현황’ 자료에 따르면, 2024년 종합소득세를 신고한 유튜버 3만4806명의 총 수입액은 2조4714억원에 달했다.

1인 미디어 콘텐츠 창작자 또는 미디어 콘텐츠 창작업을 신고한 사업자의 종합소득세 신고 ‘수입 금액’이며, 1인당 평균 7100만원 수준으로 나타나 2020년 5651만원에서 4년 만에 25.6% 급증했다.

유튜버 신고 인원도 같은 기간 9449명에서 1만명대와 2만명대를 거듭 돌파하며 2024년에는 3만명대로 진입했다.

다만, 이러한 수익 구조는 극소수에게만 집중된 게 현실이다.

재작년 종합소득금액 기준 상위 1%에 해당하는 348명의 평균 수입은 무려 12억9339만원에 달했고, 상위 10%로 범위를 늘리면 1인당 평균 수입은 3억3302만원으로 집계됐다.

반면 하위 50%에 속하는 1만7404명의 1인당 평균 수입은 2463만원으로 소득 양극화의 민낯을 고스란히 드러냈다.

특히 소수에게 집중된 막대한 수익 구조는 창작자들 사이의 과도한 경쟁을 부추기는 부작용을 낳기도 한다.

2024년 12월 비상계엄 사태 당시에는 정치 관련 유튜버들이 수익을 목적으로 경쟁에 열을 올렸고, 적정 과세 여부가 논란이 되기도 했다.

박성훈 의원은 “유튜브에서 발생한 수익을 은닉하거나 탈세로 이어지는 행위를 상시로 관리하고 철저히 검증해야 한다”며 “자극적인 유해 콘텐츠에 관해 선제적 차단과 관리 강화가 필요하다”고 말했다.

